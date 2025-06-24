PEAK sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si PEAK arrivera sur consoles PlayStation, Xbox ou encore sur les deux Nintendo Switch. Nous vous partageons la réponse.

Une sortie de PEAK sur consoles PlayStation et Xbox ?

PEAK arrivera t-il sur consoles Nintendo Switch ?

PEAK, une arrivée sur consoles non envisagée ?

Le jeu coopératif basé sur la physique de Landcrab et Landfall,, est sorti au cours du mois de juin 2025. Rencontrant un très grand succès depuis son lancement, de nombreux joueurs et joueuses souhaitent essayer cette nouvelle expérience vidéoludique, en solo ou bien avec des amis. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentPour le moment, les développeurs ne semblent pas avoir prévu de, d'après les dernières informations connues.De la même manière que pour les consoles PlayStation et Xbox,. Ces portages ne semblent donc pas être dans les plans de Landcrab et Landfall.À l'heure où nous écrivons ces lignes, et comme vous l'aurez probablement déjà compris,n'est pas disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) et Nintendo Switch (1 et 2). De ce fait, le jeu coopératif de Landcrab est seulement jouable sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam.Toutefois, dans une FAQ, à retrouver sur le site officiel, les équipes en charge laissent la porte ouverte à de telles versions : « Pour l'instant, le jeu n'est compatible qu'avec les PC sous Windows, mais il est possible que nous décidions à l'avenir de prendre en charge d'autres plateformes ». De ce fait,, dans un futur plus ou moins proche. Cependant, rien n'est sûr, à l'heure actuelle. Il va donc falloir faire preuve de patience et attendre une communication officielle de leur part, pour savoir oui ou non si de tels portages sont bien prévus.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Comme indiqué précédemment, le titre de Landcrab et Landfall est jouable en solo et propose également de la coopération en ligne (jusqu'à 4 joueurs, maximum).