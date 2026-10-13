PEAK : Un portage sur PS5 semble imminent

Il semblerait bien que PEAK va très prochainement s'offrir un portage sur la dernière console de Sony, la PS5, en raison d'une récente évaluation sur ESRB.

Ayant rencontré un très grand succès sur PC depuis sa sortie remontant au mois de juin 2025, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que PEAK se rendra disponible sur les dernières consoles. Cela pourrait bien être le cas prochainement, étant donné que la version PS5 de PEAK est apparue sur le célèbre site de classification ESRB.

Une version PS5 de PEAK en approche ?

En effet, comme repéré par plusieurs médias et internautes, sur le site de l'organisme de classification ESRB, la version PS5 de PEAK est mentionnée. Celle-ci serait, selon les informations partagées, publiée par Skybound Games et classée E10+ (« Everyone 10+ »). Comme vous le savez probablement déjà, cette étape est loin d'être anodine, car nous avons, bien souvent, le droit à une annonce officielle très peu de temps après. De ce fait, il y a de très grandes chances que PEAK débarque prochainement sur PS5. Cela ne serait, d'ailleurs, pas si étonnant puisque des versions consoles étaient dans les plans des développeurs.

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Évidemment, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes. Il est toujours préférable d'avoir une communication officielle pour en avoir le cœur net. Si les développeurs font une annonce allant dans ce sens, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Autrement, remarquons qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune autre plateforme de jeu (Xbox Series et Nintendo Switch 2) n'est mentionnée. Pour autant, il se peut que le célèbre titre d'Aggro Crab s'offre d'autres portages à l'avenir. Affaire à suivre, donc...

Rappelons, en guise de conclusion, que PEAK est actuellement disponible sur PC.