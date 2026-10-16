PEAK annonce sa sortie sur consoles avec une date

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 octobre 2026 à 11h14
Aggro Crab a, récemment, dévoilé la date de sortie des portages de PEAK sur consoles, et il n'y a pas beaucoup de temps à attendre.
PEAK annonce sa sortie sur consoles avec une date

Il y a très peu de temps, le site de classification ESRB avait publié une page dédiée à PEAK, notamment pour une évaluation concernant un portage PS5. Comme nous pouvions nous en douter, l'annonce officielle n'était pas loin : PEAK arrive bel et bien sur consoles et a même donné une date de sortie.

À lire également

PEAK : Un portage sur PS5 semble imminent

PEAK : Un portage sur PS5 semble imminent

PEAK arrive très vite sur consoles

peak-environnement

Via une récente publication sur son compte Twitter/X, Aggro Crab a, en effet, officialisé la nouvelle : PEAK débarque prochainement sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses n'ont pas beaucoup de temps à attendre, car les portages consoles de PEAK se rendront disponibles le 22 octobre 2026. Le studio de développement a également précisé que ces versions consoles de PEAK disposeront de « toutes les mises à jour de contenu et le crossplay ».

PEAK a le droit à une édition physique

Par la même occasion, Aggro Crab a annoncé une édition physique pour PEAK, notamment pour PS5. Celle-ci arrivera un peu plus tard, soit le 9 décembre 2026, mais peut d'ores et déjà être précommandée. Éditée chez nous par Maximum Entertainment France, l'édition physique PS5 de PEAK comprend un disque physique, ainsi qu'un code à partager avec un ami. Sans oublier un Passeport Scout « imprimé exclusif, rempli d'autocollants amusants pour personnaliser son Scout, permettant aux fans de créer leur propre Scout autocollant ».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc le 22 octobre 2026 pour découvrir PEAK sur consoles, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Rappelons que le titre est déjà disponible sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PEAK : Un portage sur PS5 semble imminent
PEAK 13 octobre 2026

PEAK : Un portage sur PS5 semble imminent

Il semblerait bien que PEAK va très prochainement s'offrir un portage sur la dernière console de Sony, la PS5, en raison d'une récente évaluation sur ESRB.
Peak confirme son arrivée sur consoles, avec une fonctionnalité phare
PEAK 12 août 2026

Peak confirme son arrivée sur consoles, avec une fonctionnalité phare

Alors que Peak vient de déployer son ultime mise à jour sur PC, marquant la fin de son développement, le studio Landfall Games se tourne vers l'avenir. Les très attendus portages consoles se précisent enfin avec une excellente nouvelle pour la communauté.
PEAK dévoile son ultime mise à jour et sa date de sortie en vidéo
PEAK 07 août 2026

PEAK dévoile son ultime mise à jour et sa date de sortie en vidéo

Le journal de bord du plus célèbre des scouts va bientôt se refermer. Accro Crab a annoncé l'arrivée prochaine de la toute dernière mise à jour majeure de PEAK, et elle arrive très bientôt.

commentaire (0)