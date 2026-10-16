PEAK annonce sa sortie sur consoles avec une date

Aggro Crab a, récemment, dévoilé la date de sortie des portages de PEAK sur consoles, et il n'y a pas beaucoup de temps à attendre.

Il y a très peu de temps, le site de classification ESRB avait publié une page dédiée à PEAK, notamment pour une évaluation concernant un portage PS5. Comme nous pouvions nous en douter, l'annonce officielle n'était pas loin : PEAK arrive bel et bien sur consoles et a même donné une date de sortie.

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PEAK arrive très vite sur consoles

Via une récente publication sur son compte Twitter/X, Aggro Crab a, en effet, officialisé la nouvelle : PEAK débarque prochainement sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses n'ont pas beaucoup de temps à attendre, car les portages consoles de PEAK se rendront disponibles le 22 octobre 2026. Le studio de développement a également précisé que ces versions consoles de PEAK disposeront de « toutes les mises à jour de contenu et le crossplay ».

PEAK is (finally) coming to consoles on OCTOBER 22ND🏔️‼️ it drops with all content updates and crossplay, so you can soon play with friends on... PlayStation 5 XBOX Series X|S Nintendo Switch 2 AND it's coming to physical which you can PRE-ORDER now 💰🫡 https://t.co/yw1kMhC5Go — AGGRO CRAB 💥 (@AggroCrabGames) October 15, 2026

PEAK a le droit à une édition physique

Par la même occasion, Aggro Crab a annoncé une édition physique pour PEAK, notamment pour PS5. Celle-ci arrivera un peu plus tard, soit le 9 décembre 2026, mais peut d'ores et déjà être précommandée. Éditée chez nous par Maximum Entertainment France, l'édition physique PS5 de PEAK comprend un disque physique, ainsi qu'un code à partager avec un ami. Sans oublier un Passeport Scout « imprimé exclusif, rempli d'autocollants amusants pour personnaliser son Scout, permettant aux fans de créer leur propre Scout autocollant ».





















Rendez-vous donc le 22 octobre 2026 pour découvrir PEAK sur consoles, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Rappelons que le titre est déjà disponible sur PC.