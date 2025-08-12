PEAK ajoute un biome désertique et de la dynamite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2025 à 10h49
Le phénomène indépendant PEAK accueille sa première grosse mise à jour de contenu, ajoutant un biome désertique inédit, de nouveaux objets, et de quoi faire exploser la coopération.
PEAK ajoute un biome désertique et de la dynamite
Parmi les succès surprise de l'année, PEAK s'est déjà écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires. Ce jeu de survie et d'escalade en coopération, connu pour ses clips viraux où les joueurs chutent dans des cris de désespoir, propose désormais un défi supplémentaire, celui d'affronter la chaleur écrasante du nouveau biome désertique.

Bienvenue dans le MESA

Baptisé MESA, ce désert aride rempli de cactus remplace le biome alpin pendant une semaine. Passé ce délai, le MESA et l'Alpine seront intégrés aléatoirement aux cartes, rendant chaque expédition imprévisible. Pour aider les joueurs à affronter cette nouvelle zone, plusieurs objets font leur apparition :
  • Scout Cannon
  • Des ballons
  • Un Parasol
  • De la Crème solaire
  • Aloe Vera
  • De la Dynamite, idéale pour ouvrir des passages, ou piéger vos amis
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De nouveaux défis et options

Le MESA apporte aussi dix nouveaux badges à collectionner, chacun donnant accès à un vêtement cosmétique exclusif. Une option anti-arachnophobie fait également son entrée, permettant d'affronter les créatures du désert sans déclencher de frayeurs. Un ajout qui devrait être apprécié. 

Côté équilibrage, la mise à jour modifie la montée du brouillard dans les Tropiques, désormais plus lente, et ajuste l'effet chaleur, qui met plus de temps à se dissiper, mais s'accumule plus vite au contact des roches brûlantes de la Caldera.

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Un rythme de mises à jour à clarifier

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Si les joueurs de PEAK s'attendent à une série de contenus supplémentaires pour surfer sur la popularité du titre, le développeur préfère rester prudent :
Beaucoup d'entre vous demandent des infos sur les prochaines mises à jour. Pour être honnêtes, nous ne savons pas encore. Nous ne voulons pas promettre des choses et ne pas les tenir.
Pour l'instant, le studio se concentre sur les correctifs et diverses améliorations, tout en tenant la communauté informée de ses futurs projets. Mais cette première mise à jour de contenu devrait faire plaisir aux joueurs, qui pourront relancer le jeu sensation de l'été. D'ailleurs, PEAK vient de battre son record de joueurs simultanés, avec 135 536 personnes en jeu ce 11 août. De bon augure pour la suite.

PEAK est actuellement disponible sur Steam et profite même d'une promotion. Pour ce qui est d'un portage sur consoles PlayStation ou Xbox, les développeurs n'ont rien dit pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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