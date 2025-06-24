PEAK : Quel est le nombre de joueurs max ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2025 à 18h01
Si vous vous demandez jusqu'à combien de joueurs peuvent se rejoindre dans la même partie de PEAK, nous vous partageons la réponse.
PEAK : Quel est le nombre de joueurs max ?
Sorti silencieusement au cours du mois de juin 2025, PEAK, qui est développé par Landcrab et édité par Landfall, rencontre un très grand succès auprès des joueurs et des joueuses évoluant sur PC. Le titre, qui est un jeu d'escalade coopératif, nous invite à grimper une montagne, placée sur une île mystérieuse, afin d'être sauvé. 

Disposant d'une forte dimension multijoueur, et plus précisément de coopération en ligne, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quel est le nombre de joueurs maximum pouvant rejoindre une partie de PEAK. Nous vous dévoilons la réponse dans ce qui suit.

Quel est le nombre de joueurs maximum sur PEAK ?

peak-visuel-cooperation
La plupart du temps, les jeux coopératifs autorisent jusqu'à 4 personnes à se rejoindre dans un lobby pour jouer ensemble. C'est le cas ici de PEAK, puisqu'il est tout à fait possible de parcourir le titre de Landcrab et Landfall avec trois autres personnes au maximum.

Cette information a, notamment, été partagée sur la page Steam du soft, où nous pouvons lire les mots suivants dans l'une des descriptions : « Le mode multijoueur de PEAK est réservé aux amis. Invitez jusqu'à trois autres éclaireurs via Steam pour grimper ensemble, ou affrontez la montagne seul si vous êtes vraiment courageux ! ».

PEAK est-il jouable en solo ?

peak-visuel
Comme précisé également sur la page Steam de PEAK, notamment via la mention « solo » figurant dans un encart sur la droite ou encore dans la citation présente ci-dessus, il est possible de découvrir le jeu d'escalade de Landcrab et Landfall seul (et ce, hors ligne). Les développeurs ont, en outre, indiqué cette information dans une FAQ, disponible sur le site officiel : « Oui, vous pouvez jouer en solo hors ligne ! ».

peak-jouable-solo
Rappelons, en guise de conclusion, que PEAK, qui est sorti le 16 juin 2025, est à retrouver sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PEAK : Créez des excursions personnalisées avec la nouvelle mise à jour du titre
PEAK 31 mars 2026

PEAK : Créez des excursions personnalisées avec la nouvelle mise à jour du titre

Depuis le 30 mars 2026, la mise à jour « THE PLAY IT YOUR WAY » de PEAK est disponible. Elle amène avec elle des fonctionnalités très pratiques qui devraient combler les randonneurs.
Pourquoi le succès phénoménal de Peak ne durera pas éternellement
PEAK 28 décembre 2025

Pourquoi le succès phénoménal de Peak ne durera pas éternellement

Né d'une simple game jam, le jeu d'escalade Peak a conquis 10 millions de joueurs. Pourtant, ses créateurs chez Aggro Crab et Landfall refusent de le transformer en service éternel. Ils préfèrent privilégier la qualité à la quantité, quitte à tourner la page prochainement.
PEAK s'offre une mise à jour hivernale, avec plusieurs nouveautés
PEAK 17 décembre 2025

PEAK s'offre une mise à jour hivernale, avec plusieurs nouveautés

Landcrab a, récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour sur son jeu à succès, PEAK, qui passe ainsi en mode hiver.

commentaire (0)