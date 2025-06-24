PEAK : Quel est le nombre de joueurs max ?

Si vous vous demandez jusqu'à combien de joueurs peuvent se rejoindre dans la même partie de PEAK, nous vous partageons la réponse.

Quel est le nombre de joueurs maximum sur PEAK ?

PEAK est-il jouable en solo ?

Sorti silencieusement au cours du mois de juin 2025,, qui est développé par Landcrab et édité par Landfall, rencontre un très grand succès auprès des joueurs et des joueuses évoluant sur PC. Le titre, qui est un jeu d'escalade coopératif, nous invite à grimper une montagne, placée sur une île mystérieuse, afin d'être sauvé.Disposant d'une forte dimension multijoueur, et plus précisément de coopération en ligne, certaines personnes au sein de la communauté se demandent. Nous vous dévoilons la réponse dans ce qui suit.La plupart du temps,dans un lobby pour jouer ensemble., puisqu'il est tout à fait possible deCette information a, notamment, été partagée sur la page Steam du soft, où nous pouvons lire les mots suivants dans l'une des descriptions : « Le mode multijoueur de PEAK est réservé aux amis. Invitez jusqu'à trois autres éclaireurs via Steam pour grimper ensemble, ou affrontez la montagne seul si vous êtes vraiment courageux ! ».Comme précisé également sur la page Steam de, notamment via la mention « solo » figurant dans un encart sur la droite ou encore dans la citation présente ci-dessus, il est possible de découvrir le jeu d'escalade de Landcrab et Landfall seul (et ce, hors ligne). Les développeurs ont, en outre, indiqué cette information dans une FAQ, disponible sur le site officiel : « Oui, vous pouvez jouer en solo hors ligne ! ».Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 16 juin 2025, est à retrouver sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam.