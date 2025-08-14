Les dépenses liées au jeu vidéo en baisse chez les jeunes consommateurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 août 2025 à 18h41
Une récente étude a révélé que les 18-24 ans ont réduit drastiquement leurs achats liés au jeu vidéo, qu'il s'agisse de l'achat de jeux, de consoles ou de contenus optionnels dématérialisés.
Les dépenses liées au jeu vidéo en baisse chez les jeunes consommateurs
L'inflation et la hausse du coût de la vie ont profondément bouleversé les habitudes de consommation. Le secteur du jeu vidéo n'est pas épargné et tous les joueurs sont concernés, quel que soit leur âge. D'ailleurs, le constat a été confirmé par une étude récemment relayée par le Wall Street Journal. En effet, ses chiffres indiquent que les joueurs âgés de 18 à 24 ans, pourtant grands consommateurs du média, ont réduit de 22 % leurs dépenses liées au jeu vidéo par rapport à l'année dernière.

Un pouvoir d'achat moins important et un contexte économique qui réduisent les dépenses liées aux loisirs

L'étude en question a été menée sur un large panel de consommateurs américains sur une période allant de janvier à avril 2025. Puis les chiffres obtenus ont été comparés avec les données enregistrées à la même période en 2024. Ils révèlent que les jeunes joueurs, tout comme les joueurs plus âgés, possèdent un budget loisirs moins important et dépensent moins dans les titres AAA ou dans du matériel plus récent

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Chez les joueurs américains, cette baisse des dépenses liées au jeu vidéo peut avoir plusieurs origines, comme le remboursement des prêts étudiants, l'inflation, la difficulté à trouver un emploi bien rémunéré et le climat économique. Cependant, d'autres facteurs propres au secteur comme un prix de vente de 80 dollars pour les titres les plus récents sont en partie responsables de cette baisse de la consommation. Enfin, les jeunes joueurs ont un pouvoir d'achat moins important que les 25 ans et plus.

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Néanmoins, les joueurs de tous âges ont adapté leurs habitudes en privilégiant des titres plus accessibles. Cela a conduit à une véritable explosion des ventes de titres indépendants et de jeux dits « friendslop »

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Les jeux comme PEAK et Lethal Company préférés par les joueurs car abordables et conviviaux

Pour conserver le plaisir de jouer et passer des moments conviviaux entre amis, les jeux multijoueur à petit prix sont plébiscités. Dans ce domaine, les Friendslop (des titres jouables à plusieurs et vendus moins de 10 euros) comme PEAK, REPO, Schedule I ou Lethal Company se sont imposés. Popularisés par les streamers, ils représentent une alternative abordable et accessible à tous pour jouer sans se priver. 

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Enfin, les périodes de soldes et les abonnements à petit prix comme le Xbox Game Pass permettent également d'étendre son catalogue de jeux tout en limitant les dépenses. Toutefois, il faut garder à l'esprit que ces chiffres ne concernent que le marché américain. Les joueurs européens ne semblent toutefois pas épargnés, mais il faudra attendre une étude dédiée pour connaître l'ampleur de la baisse sur nos habitudes de consommation.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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