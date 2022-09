PAYDAY 3 confirme sa sortie pour 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si PAYDAY 3 est officiel depuis plusieurs années,. À l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas eu de bande-annonce, mais quelques images ont tout de même été publiées sur la toile, sur le compte Twitter du FPS. La dernière information partagée date du mois d'octobre 2021, confirmant le fait que nous allions retrouver le gang original, à New York Nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent depuis, mais grâce au compte Twitter,. Jusqu'à maintenant, seuls les rapports financiers indiquaient un lancement pour 2023, mais cette fois-ci, l'information émane directement des développeurs, ou tout du moins du service de communication,. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui attendent la nouvelle expérience de PAYDAY, le deuxième opus allant tout droit vers son dixième anniversaire.Nous devrions donc avoir les premières informations intéressantes, comme du gameplay et les nouveautés au niveau des fonctionnalités, des possibilités ou des armes, d'ici quelques semaines.Rappelons que le développement de PAYDAY 3 n'a pas été des plus simples, étant donné que Starbreeze, à qui nous devons la série, a connu de gros soucis financiers ces dernières années, notamment à cause du fiasco OVERKILL's The Walking Dead, qui n'a pas séduit les joueurs. Grâce à un investissement de Koch Media (devenu entretemps Plaion), à hauteur de 50 millions,. Nous n'attendons plus qu'une annonce en bonne et due forme.