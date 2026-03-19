PAYDAY prochainement adapté sur grand écran, mais aussi en série ?

Si PAYDAY 3 n'a pas réussi à convaincre les joueurs, la licence possède un potentiel exploitable sous une autre forme. C'est en tout cas ce qui semble se préparer du côté de Vice Studios.
Depuis la sortie de PAYDAY 3
en 2023, la franchise a peu fait parler d'elle. À l'exception d'une annulation
et du lancement d'un abonnement sur le deuxième opus, peu d'informations ont circulé. Malgré tout, la licence reste populaire et PAYDAY 2
possède toujours une communauté assez active sur Steam.
Ce détail n'a pas échappé à la société de production Vice Studios. Le 18 mars 2026, celle-ci a officiellement signé un partenariat avec Starbreeze Entertainment lui donnant les droits d'exploitation de la franchise.
Des projets ambitieux confiés aux créateurs de Gangs of London
Les amateurs de séries savent que la société a travaillé sur Gangs of London, qui est une adaptation du jeu vidéo éponyme et troisième opus de la saga The Getaway
. Sachant que la série a reçu un accueil favorable de la presse et du public, cela semble prometteur pour un projet d'adaptation de PAYDAY. Mais Vice Studios ne se contenterait pas d'un seul projet pour le gang aux masques de clowns. Sa présidente, Amy Powell, a déclaré à ce sujet
:
Payday possède un univers qui dépasse de loin le jeu lui-même. On y trouve une mythologie fascinante autour des masques et des personnages avec un passé riche. Nous sommes impatients d'explorer cette histoire et de voir jusqu'où nous pouvons l'amener à l'écran.
À l'heure actuelle, les rumeurs évoquent à la fois une adaptation au cinéma mais aussi une série PAYDAY.
Cependant, il s'agit des premières informations et il est encore trop tôt pour donner une fenêtre de sortie ou pour confirmer la concrétisation de ces deux projets.
PAYDAY bientôt sur nos écrans
Du côté de Starbreeze Entertainment, l'enthousiasme est partagé. Adolf Kristjansson (PDG du studio) a précisé que « Payday est la franchise fondamentale pour Starbreeze, et nous sommes très sélectifs quant aux partenaires capables d'étendre son univers au-delà des jeux vidéo. Vice Studios représente le partenaire idéal pour ce projet.
»
Même si les adaptations sont confiées à Vice Studios, Starbreeze restera impliqué afin de s'assurer que l'univers de la franchise est bien respecté.
Avez-vous hâte de voir PAYDAY adapté au cinéma ou en série ? Que pensez-vous de la multiplication des adaptations de franchises ? Partagez votre avis sur le sujet dans les commentaires juste en dessous !
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