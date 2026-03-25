PAYDAY : Un nouvel opus est prévu en 2026, mais il risque de diviser les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 mars 2026 à 14h18
Presque 3 ans après la sortie de PAYDAY 3, Starbreeze Studios annonce qu'un nouveau jeu de la franchise aux maques de clown sortira dans le courant de l'année. Mais pour en profiter, il faut remplacer l'une des lettres du masque.
PAYDAY : Un nouvel opus est prévu en 2026, mais il risque de diviser les joueurs
Depuis la sortie de PAYDAY 3, la franchise s'était montrée assez discrète, mais toujours très populaire. Le deuxième opus de la saga continue de captiver des milliers de joueurs sur Steam et un accord a été signé pour adapter les plus chaotiques des braquages sur le petit et le grand écran. 

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Cependant, aucune annonce concernant un nouveau jeu de la saga ne semblait pointer le bout de son nez. Jusqu'à ce qu'une annonce inattendue confirme qu'un nouveau jeu sortira bien cette année. Ce dernier s'appellera PAYDAY: Aces High mais tous les admirateurs de la franchise ne pourront pas en profiter. 

Un braquage en VR prévu pour 4 as aux talents très variés

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Proposant des graphismes plus cartoon et colorés que ses aînés, PAYDAY: Aces High n'est pas développé par Starbreeze Studios, mais par Fast Travel Games (déjà aux commandes de titres comme Vampire: The Masquerade – Justice). Cependant, il reprendra tous les codes de la franchise tout en ajoutant une touche d'immersion et de frisson supplémentaire grâce à la réalité virtuelle. 

Dans ce spin-off, vous intégrez le groupe The Aces, ou les As dans la langue de Molière. Chacun des 4 as de ce jeu de cartes plutôt violent possède un talent unique comme Technician l'expert en gadgets divers, le silencieux Ghost, l'Enforcer accro aux grenades et Mastermind, le chef d'équipe capable de soigner, d'encourager et de frapper fort. 

Quand sera-t-il possible de jouer à PAYDAY: Aces High ?

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Incarnez l'as de votre choix et avec 3 autres joueurs, lancez-vous dans un braquage sur fond de vengeance. Afin de donner un premier aperçu de cette nouvelle aventure en réalité virtuelle, un trailer a été mis en ligne quelques minutes après la révélation du projet. D'ailleurs, il semble même faire une référence au cambriolage survenu au Louvre en octobre 2025 avec une scène montrant une infiltration depuis l'extérieur à l'aide d'une nacelle.

Miniature vidéo

PAYDAY: Aces High sortira au cours du troisième trimestre 2026, sans date plus précise pour le moment. Le titre sera compatible avec les casques SteamVR et Meta Quest. Si l'aventure vous tente, vous pouvez l'ajouter dès à présent à votre liste de souhaits sur Steam et sur le Meta Store.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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