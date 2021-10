PAYDAY 3 se déroulera à New York, avec le gang original

Entre-temps le monde de Payday est passé à l'ère numérique, avec les géants du logiciel, les cryptomonnaies, la surveillance de masse et le Dark Web qui jouent tous un rôle dans les nouveaux gadgets, défis et opportunités du gang.

Après de nombreux mois d'incertitude quant au développement de, à la suite notamment des problèmes financiers de Starbreeze, l'avenir semble maintenant beaucoup plus sûr. En mars 2021, et après un premier teasing, nous apprenions que le développement serait finalement financé par Koch Media, à hauteur de 50 millions d'euros , comprenant également les dépenses marketing et surtout une campagne post-lancement de 18 mois. Six mois plus tard, par l'intermédiaire d'Erik Wonnevi, directeur du jeu, nous pouvons en apprendre plus sur ce troisième opus de la franchise.Le studio a en effet organisé un livestream à l'occasion du dixième anniversaire de PAYDAY, durant lequel quelques informations ont été partagées, notamment sur l'emplacement des événements., dans une ville « vivante ». Naturellement, les aventures se déroulant plusieurs années après PAYDAY 2,Si aucune image de gameplay n'a été publiée, nous pouvons tout de même profiter d'un petit aperçu de certains personnages, ceux que nous avons connus, et de l'environnement (via Eurogamer ).Rappelons que, ce qui nous laisse encore le temps d'en apprendre un peu plus. Sans surprise, le titre arrivera sur PC et consoles, probablement uniquement PS5 et Xbox Series.