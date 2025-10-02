Le jeu Donjons & Dragons est annulé par Starbreeze, pour se recentrer sur PAYDAY

Le studio derrière la licence PAYDAY a pris une décision radicale, annuler son projet Donjons & Dragons, entraînant des licenciements et une refonte stratégique centrée sur sa saga phare.
Le développement de Project Baxter, un jeu coopératif inspiré de l'univers Donjons & Dragons, n'ira pas plus loin
. Annoncé comme une « urban crawl » multijoueur prévu pour 2026, ce projet ambitieux porté par Starbreeze vient d'être officiellement annulé après au moins deux ans de développement. Le studio préfère rediriger toutes ses ressources vers sa licence PAYDAY, considérée comme son véritable moteur économique.
Un projet ambitieux stoppé net
Project Baxter devait offrir une expérience coopérative inédite dans l'univers de Donjons & Dragons, avec un monde réactif et dynamique. Mais cette vision ne se concrétisera jamais (via Game Developer
). L'annulation représente une perte comptable estimée à 255 millions de couronnes suédoises (environ 23,1 millions de dollars)
.
Cette décision entraîne également le licenciement d'environ 44 personnes
, entre employés à temps plein et prestataires. Starbreeze précise que le nombre exact reste à déterminer, en raison de négociations syndicales en cours. Certains membres de l'équipe seront cependant redéployés sur d'autres projets internes.
Une décision stratégique centrée sur PAYDAY
Nommé en mars 2025 pour redresser l'éditeur après le lancement raté de PAYDAY 3, Adolf Kristjansson
, PDG de Starbreeze, assume cette décision qu'il qualifie de « difficile mais nécessaire
».
Notre stratégie est claire, Payday est l'une des licences les plus iconiques du jeu vidéo, avec un potentiel inégalé. En concentrant nos investissements et nos talents ici, nous pouvons accélérer la production, engager les joueurs avec plus de contenu, et renforcer notre position de leader du genre heist.
Starbreeze prévoit d'étendre l'équipe de PAYDAY 3 à une cinquantaine de développeurs avant la fin de l'année. L'objectif est simple, transformer le titre en un jeu-service évolutif et pérenne
, capable d'engager des millions de joueurs sur la durée.
Un virage économique assumé
Au total, la franchise PAYDAY a déjà séduit plus de 50 millions de joueurs
et généré près de 428 millions de dollars de revenus
. Fort de ce succès, Starbreeze entend décliner sa licence sous diverses formes, que ce soit avec spin-offs, des extensions, des projets narratifs et des portages sur de nouvelles plateformes. D'ailleurs, PAYDAY 2 a récemment accueilli un abonnement
, qui n'a pas forcément plus à la communauté.
En parallèle, l'entreprise continuera à mener une activité sélective de work-for-hire (prestations pour des éditeurs tiers), afin d'assurer une source de revenus complémentaire et de diversifier l'expérience de ses équipes.
Un futur sans D&D mais avec plus de braquages
Pour Starbreeze, cette annulation marque la fin d'une incursion dans l'univers Donjons & Dragons, mais aussi le début d'une concentration maximale sur son savoir-faire historique, le jeu de braquage multijoueur, après un PAYDAY 3 décevant.
Reste à savoir si ce recentrage suffira à redonner confiance aux joueurs, alors que le titre doit encore prouver sa capacité à devenir le « live game » que ses créateurs ambitionnent.
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