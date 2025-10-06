PAYDAY 3 annule une fonctionnalité très attendue

Starbreeze Studios a, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle concernant PAYDAY 3.

Le mode hors ligne de PAYDAY 3 annulé

Le travail que nous avons consacré au mode hors ligne a finalement prouvé que ce n'était pas une voie fiable pour nous.

Yesterday we hosted a stream with Jonas, the General Manager of PAYDAY, and we wanted to summarize what was talked about for anyone who missed it!



🔗 https://t.co/cmeJjYuYzs pic.twitter.com/wdVZPTxluB — PAYDAY 3 (@PAYDAYGame) October 3, 2025

Starbreeze se concentre sur l'expérience en ligne de PAYDAY 3

Nous pensons pouvoir faire mieux en nous concentrant plutôt sur l'amélioration de l'expérience de ligne. En plus des fonctionnalités en ligne conviviales pour les joueurs, telles que l'équilibrage instantané, nous explorons des solutions pour répondre aux préoccupations de la communauté concernant l'expérience en ligne.

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Sorti à la fin du mois de septembre 2023,s'est progressivement enrichi de nouveaux contenus mais aussi d'améliorations. Le studio de développement en charge de cet opus, soit Starbreeze Studios, avait prévu d'ajouter une fonctionnalité très attendue : le mode hors ligne. Malheureusement,En effet, lors d'un stream sur Twitch, qui a été résumé sur le site officiel,. Cette fonctionnalité, qui était très attendue par la communauté, fut en développement pendant un temps maisAinsi, et comme vous l'aurez compris,. À la place,Étant donné que Starbreeze Studios ne travaille plus sur le mode hors ligne deD'ailleurs, le studio de développement explique que l'équipe en charge travaille « à la suppression du système de compte obligatoire » mais aussi sur « l'hébergement peer-to-peer pour permettre aux joueurs de contrôler la manière dont ils hébergent le jeu ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.