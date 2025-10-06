PAYDAY 3 annule une fonctionnalité très attendue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2025 à 15h46
Starbreeze Studios a, récemment, annoncé une mauvaise nouvelle concernant PAYDAY 3.
PAYDAY 3 annule une fonctionnalité très attendue
Sorti à la fin du mois de septembre 2023, PAYDAY 3 s'est progressivement enrichi de nouveaux contenus mais aussi d'améliorations. Le studio de développement en charge de cet opus, soit Starbreeze Studios, avait prévu d'ajouter une fonctionnalité très attendue : le mode hors ligne. Malheureusement, les développeurs ont annoncé que le mode hors ligne de PAYDAY 3 ne verra finalement pas le jour.

Le mode hors ligne de PAYDAY 3 annulé

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En effet, lors d'un stream sur Twitch, qui a été résumé sur le site officiel, les développeurs de chez Starbreeze Studios ont précisé que le mode hors ligne n'arrivera malheureusement pas sur PAYDAY 3. Cette fonctionnalité, qui était très attendue par la communauté, fut en développement pendant un temps mais le studio s'est rendu compte que cela n'était pas faisable
Le travail que nous avons consacré au mode hors ligne a finalement prouvé que ce n'était pas une voie fiable pour nous.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, PAYDAY 3 ne se dotera pas de mode hors ligne. À la place, l'équipe de développement préfère se concentrer sur l'amélioration de l'expérience en ligne.

Starbreeze se concentre sur l'expérience en ligne de PAYDAY 3 

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Étant donné que Starbreeze Studios ne travaille plus sur le mode hors ligne de PAYDAY 3, toute l'attention des développeurs du studio a été déporté sur l'expérience en ligne et son amélioration
Nous pensons pouvoir faire mieux en nous concentrant plutôt sur l'amélioration de l'expérience de ligne. En plus des fonctionnalités en ligne conviviales pour les joueurs, telles que l'équilibrage instantané, nous explorons des solutions pour répondre aux préoccupations de la communauté concernant l'expérience en ligne.
D'ailleurs, le studio de développement explique que l'équipe en charge travaille « à la suppression du système de compte obligatoire » mais aussi sur « l'hébergement peer-to-peer pour permettre aux joueurs de contrôler la manière dont ils hébergent le jeu ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que PAYDAY 3 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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