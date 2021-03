Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bien queait été plus ou moins officialisé il y a quelques années, Starbreeze, en charge du développement, n'ayant jamais caché son envie de sortir un troisième opus, l'avenir de la franchise était très incertain ces derniers mois. En effet, suite à plusieurs ratés, comme la sortie d'OVERKILL's The Walking Dead qui a très vite été retiré de la vente, la situation financière du studio suédois était au plus mal. De ce fait, la société a dû trouver des fonds en urgence, pour se sauver dans un premier temps, et pour mettre ses projets sur pied dans un second temps.Ce 19 mars,, grâce à un partenariat avec Koch Media, qui investira pas moins de 50 millions d'euros. Cette somme servira à couvrir, qui s'étalera sur au moins 18 mois selon le studio.La franchise PAYDAY, qui a écoulé plus de 28 millions de jeux, continuera donc à vivre quelques années encore grâce à ce nouvel opus,. Le titre arrivera sur « PC et consoles ». À l'occasion de cette annonce qui ne manquera pas de rassurer la communauté, Starbreeze a partagé un nouvel artwork, la deuxième image de PAYDAY 3 que nous avons à ce jour