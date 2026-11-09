Path of Exile Covens of Umbra promet un contenu colossal avant la suite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 novembre 2026 à 15h45
L'action-RPG de Grinding Gear Games refuse de s'effacer face à sa suite (dont la sortie en 1.0 approche). Avec l'extension Covens of Umbra, qui arrive dans quelques jours, Path of Exile s'offre une refonte massive de son contenu de haut niveau, introduisant de nouvelles mécaniques sombres et un système de butin entièrement repensé.
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Path of Exile Covens of Umbra promet un contenu colossal avant la suite

Même si de nombreux regards sont tournés vers le deuxième opus, qui va fêter la sortie de sa 1.0 en décembre, Path of Exile prouve qu'il a encore de beaux jours devant lui. La mise à jour 3.30 plonge les joueurs dans un conflit séculaire contre les Sorcières d'Umbra. Dès les premières zones de la campagne, il faudra traquer ces adeptes de la magie noire pour saboter leurs rituels macabres.

Une menace occulte plane sur Wraeclast

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En affrontant ces congrégations, les aventuriers pourront manipuler le destin des boss de zone. Il sera possible de cumuler jusqu'à trois modificateurs, appelés Destins, pour transformer un affrontement classique en un véritable cauchemar mortel. Le jeu en vaut la chandelle, car ces combats extrêmes débloqueront des récompenses inédites, notamment des gemmes de soutien exceptionnelles et de nouveaux objets uniques.

Afin de garantir une progression fluide, les développeurs ont même ajouté plus de deux douzaines de nouveaux boss dans les zones de la campagne qui en étaient dépourvues.

Le système de Viscères et les Destins Funestes

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La grande nouveauté de cette ligue repose sur l'Homme d'osier, une effigie en bois tordu à laquelle les joueurs lieront leur âme. En terrassant des boss altérés par les Destins, il sera possible de récolter leurs restes macabres, les Viscères. Plus de 120 trophées de ce type pourront être équipés sur quatre emplacements distincts du personnage, offrant des bonus surpuissants. Les joueurs les plus aguerris oseront affronter les boss ultimes de l'Atlas grâce aux Destins Funestes, des modificateurs persistants qui transforment les combats les plus célèbres du jeu en défis absolus.

La révolution du endgame et la fin des Scarabées

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L'extension ne se contente pas d'ajouter une nouvelle ligue, elle bouleverse entièrement la carte de l'Atlas. Les régions sont désormais liées à des mécaniques spécifiques. Plus vous accomplissez de cartes dans une zone, plus les défis et les récompenses gagnent en intensité. L'un des changements majeurs reste la suppression pure et simple des Scarabées. Ces objets de modification sont remplacés par les Fils de Création.

Ce nouveau système permet d'investir jusqu'à huit Fils dans une seule mécanique de ligue pour en augmenter drastiquement la difficulté et les gains. Le fonctionnement est simplifié puisque les configurations persistent entre chaque carte, puisant directement dans la réserve du joueur.

Des mécaniques qui se croisent

L'arbre des talents passifs de l'Atlas a été entièrement reconstruit pour intégrer les anciens effets des Scarabées. L'objectif est d'offrir une liberté totale dans la personnalisation de l'expérience de fin de jeu. Grinding Gear Games a également travaillé sur les synergies entre les différentes ligues passées.

Nous avons créé des dizaines d'exemples où les mécaniques se croisent, comme des interactions entre Ultimatum et les Coffres-forts, ou encore Harvest et les Rituels.

Les joueurs découvriront ainsi des Esprits Tourmentés hantant des sites d'Expédition ou des mercenaires s'associant aux créatures des Abysses. Autre excellente nouvelle, la mécanique Mirage introduite précédemment devient une composante permanente du jeu.

Miniature vidéo

Un butin enfin gratifiant

Répondant à une demande historique de la communauté, le studio a revu en profondeur le système de butin au sol. Les objets magiques et rares afficheront désormais des niveaux de rareté clairs dès leur apparition. Les objets magiques de niveau cinq auront même une chance de tomber avec des statistiques fracturées, ouvrant de nouvelles voies pour l'artisanat.

Enfin, la rareté des objets trouvés ne se contentera plus d'augmenter le volume d'équipements inutiles, mais améliorera directement les chances d'obtenir des monnaies précieuses et des cartes divinatoires.

L'extension Covens of Umbra sera disponible le 13 novembre 2026 pour tous les joueurs de Path of Exile, promettant une fin d'année exceptionnelle pour les amateurs du genre. Pour tout savoir de la 1.0 de PoE 2, un article dédié est disponible.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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