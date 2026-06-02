Grinding Gear Games promet un support éternel pour Path of Exile premier du nom

Alors que Path of Exile 2 revient sur le devant de la scène, les joueurs s'interrogent sur l'avenir du premier volet. Le studio Grinding Gear Games se veut rassurant et promet un soutien continu, refusant catégoriquement de reproduire les erreurs de l'industrie en remplaçant son jeu historique.

L'engouement autour de la dernière mise à jour de l'accès anticipé de Path of Exile 2 est indéniable, tout comme les attentes concernant sa version finale prévue pour la fin de l'année. Face à cette popularité grandissante, une question légitime émerge au sein de la communauté : le premier Path of Exile va-t-il être poussé vers la sortie ? La réponse du studio est un non catégorique. Grinding Gear Games compte bien faire vivre son jeu de rôle et d'action historique aussi longtemps que la communauté répondra présente.

Un soutien éternel tant que les joueurs sont là

Jonathan Rogers, cofondateur de Grinding Gear Games, s'est récemment exprimé sur le sujet pour dissiper les craintes dans les colonnes d'Eurogamer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et justifient amplement le maintien du premier opus.

Nous n'avons aucune motivation à arrêter le support de PoE 1. Les mises à jour pour PoE 1 rassemblent encore des centaines de milliers d'utilisateurs simultanés à chaque fois. Il n'y a absolument aucune raison pour laquelle nous arrêterions de développer un jeu dont les lancements satisferaient incroyablement la plupart des entreprises du secteur.

Le dirigeant ajoute qu'ils continueront à le soutenir pour toujours, à moins que les joueurs ne désertent les serveurs. L'objectif de Grinding Gear Games a toujours été de faire cohabiter les deux titres. Le studio souhaite absolument éviter le scénario controversé de Blizzard, où Overwatch 2 a purement et simplement remplacé le premier jeu. Pour prouver sa bonne foi, la boutique de microtransactions est commune aux deux jeux, permettant aux cosmétiques d'être conservés d'une version à l'autre.











Des débuts difficiles et des leçons apprises

Malgré ces nobles intentions, la réalité du développement de deux jeux service en parallèle a posé quelques défis. Jonathan Rogers admet volontiers que les débuts de la conception du second opus ont eu un impact négatif sur le rythme de mise à jour du premier jeu.

Nous avons eu une longue période où nous ne faisions pas de lancements pour PoE 1 et il a fallu du temps pour amener notre entreprise à un stade où nous avions la capacité de faire les deux jeux en même temps.

Aujourd'hui, la situation est stabilisée. Des équipes distinctes gèrent les deux projets avec leurs propres ressources. Le cofondateur reconnaît que le studio a été justement critiqué durant cette période de flottement, mais assure que le premier jeu a désormais retrouvé son rythme de croisière régulier avec des ligues publiées tous les quatre mois.

Un succès phénoménal pour la dernière mise à jour

Cette restructuration interne porte ses fruits. La dernière mise à jour de Path of Exile 2, nommée Return of the Ancients, a provoqué un afflux massif de joueurs, avec un pic dépassant les 400 000 connexions simultanées uniquement sur Steam, soit la meilleure performance depuis la sortie. Cette affluence s'explique par une refonte totale de l'expérience de fin de jeu, rendant la carte de l'Atlas beaucoup plus lisible et dirigée grâce à de nouvelles quêtes majeures.

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L'avenir s'annonce donc radieux pour la franchise. Une fois la version finale du second volet lancée, le studio appliquera la recette qui a fait son succès historique, garantissant aux amateurs de hack and slash de nombreuses années de contenu sur les deux jeux.

Si Path of Exile premier du nom est disponible en free-to-play, sa suite elle est vendue contre 27,75 €, en attendant le lancement de la 1.0 qui devrait signifier un passage en free-to-play.