Path of Exile va transformer son système de butin et l'endgame

Face aux critiques des joueurs concernant un système de butin devenu trop prévisible et une fin de partie monotone, les développeurs de Path of Exile préparent une refonte majeure.

Les amateurs de hack and slash le savent bien, la longévité d'un titre repose avant tout sur sa capacité à renouveler constamment son contenu de haut niveau. Récemment, la communauté de Path of Exile a fait entendre son mécontentement face à un système de récompenses jugé trop mécanique. Les coffres ont pris le pas sur les monstres, rendant la chasse au butin prévisible et dénuée de frissons. Conscient de cette usure, le studio Grinding Gear Games a décidé de prendre le taureau par les cornes en annonçant des changements drastiques pour sa prochaine mise à jour majeure, la version 3.30.

Un constat sans appel sur la fin de partie

Le problème actuel tourne principalement autour de la frustration des joueurs. Beaucoup regrettent de ne plus pouvoir augmenter la difficulté pour obtenir de meilleures récompenses, tout en sachant pertinemment ce qu'ils vont récolter avant même de terminer une activité. Cette prévisibilité tue l'essence même du genre, où l'excitation de la découverte devrait primer.

Lors d'un récent entretien avec le créateur de contenu Zizaran, le développeur Christopher Laferriere, connu sous le pseudonyme Octavian, a confirmé que le studio était parfaitement conscient de cette situation et préparait une réponse à la hauteur des attentes.

La mise à jour 3.30 mettra un accent énorme sur le bouleversement de la fin de partie. Nous prévoyons de reprendre autant de mécaniques de ligue existantes que possible et de leur apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant et de différent, car l'un des problèmes que nous constatons est que la fin de partie est tout simplement devenue monotone.











L'influence grandissante de Path of Exile 2

Avec plus d'une décennie d'existence, le jeu a accumulé une quantité phénoménale de mécaniques uniques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un joueur ayant dépassé le millier d'heures est souvent considéré comme un novice. Cependant, de simples ajustements d'équilibrage ne suffisent plus. L'objectif de la version 3.30 sera de permettre à ces différentes mécaniques de ligue d'interagir entre elles de manière beaucoup plus fluide et fréquente.

Il sera également question de réévaluer l'attribution des objets. Les développeurs souhaitent que le butin aléatoire redevienne spontané et beaucoup moins déterministe. Cette nouvelle philosophie de conception s'inspire directement des retours très positifs observés sur Path of Exile 2, qui excelle dans ce domaine précis.

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L'ampleur de ce chantier colossal aura inévitablement des répercussions sur les ajouts mineurs. Christopher Laferriere a précisé que la portée de ce patch sera si vaste que l'intégration de petites nouveautés, comme de nouvelles gemmes de compétences transfigurées, pourrait être limitée. Bien que cette mise à jour ne soit pas attendue avant environ quatre mois, elle s'annonce déjà comme un moment charnière pour la franchise. En empruntant les idées qui ont fait le succès de sa suite, le premier opus espère bien prouver qu'il a encore de beaux jours devant lui et qu'il peut toujours surprendre sa communauté la plus fidèle.

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Path of Exile premier du nom est disponible en free-to-play sur PC, PS4 et Xbox One.