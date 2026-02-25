L'extension Mirage va enfin révolutionner le confort de jeu sur Path of Exile

Alors que la suite attire toute la lumière, le premier Path of Exile s'offre un luxe inattendu, des améliorations d'interface cruciales que PoE 2 ne possède même pas. L'extension Mirage promet de corriger des frustrations vieilles de dix ans, notamment un détail qui sauve littéralement des vies.
Il est fascinant de voir comment un titre aussi ancien que Path of Exile
continue de se bonifier avec le temps, parfois même au détriment de son successeur direct. Si Path of Exile 2
a séduit les foules avec ses animations modernes et son gameplay repensé, il semble que l'aîné de la famille ait encore quelques leçons à donner en matière d'ergonomie
. La prochaine extension, baptisée Mirage, va introduire des changements de qualité de vie que les vétérans attendaient désespérément, et que la suite n'a paradoxalement pas encore intégrés
.
Un curseur qui ne vous tuera plus
C'est probablement la modification la plus subtile sur le papier, mais la plus vitale dans la pratique
. Grinding Gear Games a décidé de s'attaquer à un problème qui a causé la mort de milliers de personnages, particulièrement en mode Hardcore, l'interaction avec les sanctuaires. Jusqu'à présent, cliquer sur un sanctuaire pour obtenir un bonus d'invincibilité ou de vitesse au milieu d'une horde de monstres tenait de l'exploit. Les ennemis bloquaient souvent le clic, menant à une mort frustrante
.
Avec Mirage, le curseur donnera désormais la priorité au sanctuaire lorsqu'il le survole, ignorant les monstres qui l'entourent. C'est la fin des clics hasardeux et des décès injustes
.
L'hôtel des ventes enfin optimisé
L'autre grand chantier concerne le système d'échange de devises. Si vous êtes un adepte du crafting ou du commerce intensif, vous savez à quel point l'interface pouvait être lourde. L'extension va permettre de mettre en favoris certaines transactions spécifiques
. Fini la saisie manuelle répétitive pour échanger vos orbes. Mieux encore, il sera enfin possible d'ouvrir son inventaire simultanément avec la fenêtre d'échange, une fonctionnalité qui semble basique mais qui manquait cruellement.Ces ajouts placent temporairement le premier opus devant sa suite en termes de confort pur.
Path of Exile 2 souffre des mêmes problèmes d'interface et de ciblage des sanctuaires, et l'on ne peut qu'espérer que GGG transfère rapidement ces innovations vers le nouveau titre, qui devrait d'ailleurs recevoir assez vite une nouvelle mise à jour majeure.
En attendant, Mirage ajoutera également plus de 20 nouvelles salles marquantes à la campagne et ajustera le système de cartes divinatoires. Le studio détaillera l'ensemble de ces nouveautés lors d'un live prévu le 26 février
. L'extension arrivera en tant que mise à jour gratuite le 6 mars, sur PC et consoles.
commentaire (1)
Faudrait que je relance poe1 pour voir, j'y avais un peu joué avant la sortie du 2 c'était très fun