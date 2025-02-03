Path of Exile : En attendant la mise à jour 3.26, un événement « délirant » arrive

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 février 2025 à 18h24
En dépit du succès de Path of Exile 2 et du report de la prochaine grosse mise à jour de Path of Exile, d'autres choses vont arriver à court terme sur ce premier épisode.
Path of Exile : En attendant la mise à jour 3.26, un événement « délirant » arrive
Alors que Grinding Gear Games a récemment lancé Path of Exile 2, le studio ne délaisse pas pour autant son premier jeu. Après avoir annoncé le report de la mise à jour 3.26.0, les développeurs ont surpris la communauté en dévoilant l'arrivée d'un événement temporaire aux idées complètement folles.

Un événement inédit pour patienter jusqu'à la prochaine mise à jour

Dans un récent communiqué, Grinding Gear Games a expliqué avoir réajusté ses ressources internes pour offrir du contenu original aux joueurs de Path of Exile en attendant la mise à jour repoussée, en dépit du travail nécessaire pour faire avancer Path of Exile 2.
Nous avons annoncé la semaine dernière que la mise à jour 3.26.0 serait retardée. Pour compenser cette attente, nous avons décidé de proposer du contenu inédit sous la forme d'un événement d'un mois, intégrant certaines idées loufoques qui n'avaient jamais quitté notre tableau de brainstorming.

Le studio promet une expérience totalement unique, où certaines mécaniques fondamentales du jeu seront bouleversées :
  • Un changement radical des classes d'ascendance : les 19 classes connues seront remplacées par 19 nouvelles versions alternatives.
  • Une refonte des spécialisations : les joueurs pourront expérimenter de nouveaux builds, comme une Sorcière qui pourra évoluer en Harbinger.
Si certains joueurs de Path of Exile 2 restent frustrés par le manque d'informations sur les mises à jour à venir et la feuille de route, la majorité des joueurs ont accueilli cette annonce avec enthousiasme et seront ravis de se replonger dedans et découvrir ces nouveautés.

De quoi occuper les joueurs pendant qu'une partie de Grinding Gear Games travaille sur le contenu des deux jeux.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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