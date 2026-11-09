Path of Exile 2 : Les nouveautés majeures de la version 1.0

La version finale de Path of Exile 2 arrive le 11 décembre. Après deux ans d'accès anticipé, cette mise à jour massive apporte de nouvelles classes, la fin de la campagne, une mécanique de ligue inédite et une refonte complète du contenu de haut niveau. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés.

Le 11 décembre marquera un tournant majeur pour les amateurs de hack and slash. La version 1.0 de Path of Exile 2 promet d'enrichir considérablement l'expérience de jeu avec une myriade de nouveautés, allant de classes inédites à une refonte audacieuse de son contenu de fin de jeu. Nous faisons le point avec vous de ce qu'il faut attendre.

L'arrivée très attendue du Duelliste et de l'Ombre

Cette mise à jour introduit deux nouvelles classes particulièrement réclamées. L'Ombre, qui vient d'être officialisée, fera son entrée avec des compétences inédites liées aux dagues, misant sur la furtivité, les pièges et des clones capables d'attaquer à vos côtés. Les amateurs retrouveront également des classiques comme le tourbillon de lames.

De son côté, le Duelliste mettra les épées à l'honneur. Il sera possible de jongler entre différentes postures de combat et d'opter pour des armes à deux mains, l'ambidextrie ou le traditionnel combo épée et bouclier.

Une campagne enfin complète et une ligue stratégique

Après deux années d'accès anticipé, l'histoire touche à sa fin. Les actes cinq et six concluront la traque de la Bête et marqueront un retour nostalgique vers Oriath. Les zones de la campagne abriteront de nouveaux monstres rares dotés d'apparences et de capacités uniques.

La nouvelle ligue, baptisée Conquerors of Wraeclast, proposera une mécanique de construction de base. Les joueurs pourront recruter des armées, bâtir un château et affronter des troupes ennemies. Les commandants recrutés pourront même explorer les cartes à votre place, transformant votre or en butin, rappelant ainsi le système de Kingsmarch de Path of Exile premier du nom.

Des changements majeurs pour le contenu de haut niveau

Le système de factions viendra dynamiser la fin de jeu. En rejoignant les Karui, les Ezomyte ou les Marraketh, les joueurs utiliseront leurs armées pour conquérir des châteaux sur l'Atlas. Ces bastions offriront des points de voyage rapides, des bonus de rareté pour les objets et l'accès à de nouveaux terrains de chasse.

L'Atlas subit d'ailleurs une cure d'amincissement drastique. Son arbre de compétences passe de plus de trois cents nœuds à environ soixante-dix. L'objectif est de simplifier la progression tout en conservant une profondeur stratégique lors de l'affrontement final contre l'Arbitre de la Divinité.

Refonte des gemmes et de l'arbre des passifs

Les développeurs ont également revu en profondeur le fonctionnement des gemmes de soutien. Les multiples gemmes de pénétration élémentaire sont désormais fusionnées, et d'autres perdent leurs malus punitifs pour devenir de pures améliorations.

L'arbre des passifs évolue lui aussi. Les emplacements de joyaux ne se trouvent plus sur les chemins de transition, mais directement au cœur des groupes de compétences.

Cette modification devrait empêcher tous nos arbres de fin de jeu de se ressembler, avec un grand cercle maximisant les emplacements de joyaux et rien d'autre.

Avec l'ajout de plus de quarante objets uniques inédits et la refonte de soixante-dix autres, cette version 1.0 devrait permettre à Path of Exile 2 de réunir massivement ses joueurs, d'autant plus que son lancement est également synonyme de passage en free-to-play. Le rendez-vous est donné pour le 11 décembre prochain.