Path of Exile dévoile son extension Secrets of the Atlas, bientôt disponible

Après une longue attente, due à la sortie de Path of Exile 2, les joueurs du premier épisode ont enfin eu plus d'informations, et surtout une date de sortie pour la version 3.26, Secrets of the Atlas.

Une histoire sombre au cœur de l'Atlas

Zana fait son grand retour : Explorez les souvenirs fragmentés avec Eagon pour retrouver et libérer Zana, personnage emblématique de la communauté.

Explorez les souvenirs fragmentés avec Eagon pour retrouver et libérer Zana, personnage emblématique de la communauté. Nouveaux ennemis Pinnacle : Trois nouveaux gardiens redoutables vous attendent, suivis par trois ennemis Pinnacle, offrant des défis intenses et des récompenses à la hauteur.

Trois nouveaux gardiens redoutables vous attendent, suivis par trois ennemis Pinnacle, offrant des défis intenses et des récompenses à la hauteur. Cartes influencées par Zana : Modifiez le champ de bataille grâce aux souvenirs de Zana, introduisant de nouveaux ennemis et capacités spéciales.

Mercenaries of Trarthus : une ligue innovante

Recrutement et personnalisation : Chaque mercenaire dispose de compétences et d'équipements uniques. Personnalisez-les pour correspondre à votre style de jeu.

Chaque mercenaire dispose de compétences et d'équipements uniques. Personnalisez-les pour correspondre à votre style de jeu. Combats en équipe : Les mercenaires vous accompagnent au combat, augmentant la difficulté mais aussi les récompenses obtenues.

Les mercenaires vous accompagnent au combat, augmentant la difficulté mais aussi les récompenses obtenues. Récompenses exclusives : Relevez 40 défis optionnels pour obtenir l'ensemble d'armure cosmétique Watcher's Wrath, utilisable aussi dans Path of Exile 2.

Améliorations et nouvelles mécaniques majeures

Les Runes et Kingsmarch : Finie la construction de villes obligatoire à haut niveau. Profitez des services de Kingsmarch dès la fin du jeu, et imprégnez votre arbre de compétences de runes inédites.

Finie la construction de villes obligatoire à haut niveau. Profitez des services de Kingsmarch dès la fin du jeu, et imprégnez votre arbre de compétences de runes inédites. Refonte du système de trahison : Le Syndicat immortel est simplifié et amélioré, avec des récompenses mieux équilibrées et plus accessibles.

Le Syndicat immortel est simplifié et amélioré, avec des récompenses mieux équilibrées et plus accessibles. Ergonomie améliorée : Une carte repensée, une nouvelle option de pause, et d'autres améliorations de qualité de vie attendues par la communauté.

Un événement compétitif pour célébrer l'extension

Découvrez les nouveaux packs de mécènes

Pack Cryptkeeper (30 $) : Cryptkeeper Portal, Finisher Effect.

: Cryptkeeper Portal, Finisher Effect. Pack Hallowed Cryptkeeper (60 $) : Armure Hallowed Cryptkeeper, Décoration Burrowing Bramble Bash.

: Armure Hallowed Cryptkeeper, Décoration Burrowing Bramble Bash. Pack Sacred Cryptkeeper (90 $) : Accessoire de dos Sacred Cryptkeeper, Sacred Archives Map Device.

: Accessoire de dos Sacred Cryptkeeper, Sacred Archives Map Device. Pack Phrecian Magistrate (30 $) : Effet de personnage Phrecian Magistrate, effet d'arme.

: Effet de personnage Phrecian Magistrate, effet d'arme. Pack Phrecian Grand Magistrate (60 $) : Armure Phrecian Grand Magistrate, familier Spiderblossom.

: Armure Phrecian Grand Magistrate, familier Spiderblossom. Pack Phrecian Imperial Magistrate (90 $) : Accessoire de dos Phrecian Imperial Magistrate, décoration Trial of Chaos.

Calendrier des futures mises à jour

2025 : Path of Exile 1 recevra les versions 3.26 (juin) et 3.27 (octobre).

Path of Exile 1 recevra les versions 3.26 (juin) et 3.27 (octobre). Path of Exile 2 : recevra les mises à jour 0.3.0 (août) et 0.4.0 (décembre).

Préparez-vous à explorer de nouveaux mystères dans. Grinding Gear Games vient enfin d'en dire plus sur, la prochaine grande extension du jeu qui sera lancée dès lesur PC, Mac et consoles. Au programme : une histoire captivante, des ennemis surpuissants, une ligue inédite et de nombreuses améliorations très attendues par la communauté.Dans, une force mystérieuse menace de détruire la réalité, piégeant au passage Zana, la fille du célèbre inventeur de l'Atlas. Avec l'aide du mystérieux Eagon, les joueurs devront pénétrer dans lapour sauver Zana et dévoiler les mystères cachés au cœur de l'Atlas.L'extension introduit, une ligue où les joueurs pourront recruter et personnaliser des mercenaires issus des terres sauvages de Trarth :L'extension apporte également des modifications significatives à certains systèmes du jeu, enrichissant considérablement l'expérience globale :À l'occasion de la sortie de, un événement Hardcore Solo Self-Found sera organisé dans la ligue. Les premiers joueurs à vaincre les nouveaux ennemis Pinnacle pourront remporter des récompenses exclusives. Davantage de détails arriveront bientôt !Pour soutenir le lancement de l'extension, Grinding Gear Games propose dès maintenant six nouveaux packs de mécènes exclusifs :Grinding Gear Games a également annoncé un nouveau rythme de mises à jour majeures tous les quatre mois :Un beau futur donc pour les joueurs de Path of Exile, qui auront de quoi s'amuser en découvrant les belles nouveautés réservées par GGG.