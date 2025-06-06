Path of Exile dévoile son extension Secrets of the Atlas, bientôt disponible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2025 à 11h57
Après une longue attente, due à la sortie de Path of Exile 2, les joueurs du premier épisode ont enfin eu plus d'informations, et surtout une date de sortie pour la version 3.26, Secrets of the Atlas.
Path of Exile dévoile son extension Secrets of the Atlas, bientôt disponible
Préparez-vous à explorer de nouveaux mystères dans Path of Exile. Grinding Gear Games vient enfin d'en dire plus sur Secrets of the Atlas, la prochaine grande extension du jeu qui sera lancée dès le 13 juin 2025 sur PC, Mac et consoles. Au programme : une histoire captivante, des ennemis surpuissants, une ligue inédite et de nombreuses améliorations très attendues par la communauté.

Une histoire sombre au cœur de l'Atlas

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Dans Secrets of the Atlas, une force mystérieuse menace de détruire la réalité, piégeant au passage Zana, la fille du célèbre inventeur de l'Atlas. Avec l'aide du mystérieux Eagon, les joueurs devront pénétrer dans la Trame de la Conscience pour sauver Zana et dévoiler les mystères cachés au cœur de l'Atlas.
  • Zana fait son grand retour : Explorez les souvenirs fragmentés avec Eagon pour retrouver et libérer Zana, personnage emblématique de la communauté.
  • Nouveaux ennemis Pinnacle : Trois nouveaux gardiens redoutables vous attendent, suivis par trois ennemis Pinnacle, offrant des défis intenses et des récompenses à la hauteur.
  • Cartes influencées par Zana : Modifiez le champ de bataille grâce aux souvenirs de Zana, introduisant de nouveaux ennemis et capacités spéciales.

Mercenaries of Trarthus : une ligue innovante

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L'extension introduit Mercenaries of Trarthus, une ligue où les joueurs pourront recruter et personnaliser des mercenaires issus des terres sauvages de Trarth :
  • Recrutement et personnalisation : Chaque mercenaire dispose de compétences et d'équipements uniques. Personnalisez-les pour correspondre à votre style de jeu.
  • Combats en équipe : Les mercenaires vous accompagnent au combat, augmentant la difficulté mais aussi les récompenses obtenues.
  • Récompenses exclusives : Relevez 40 défis optionnels pour obtenir l'ensemble d'armure cosmétique Watcher's Wrath, utilisable aussi dans Path of Exile 2.

Améliorations et nouvelles mécaniques majeures

L'extension apporte également des modifications significatives à certains systèmes du jeu, enrichissant considérablement l'expérience globale :
  • Les Runes et Kingsmarch : Finie la construction de villes obligatoire à haut niveau. Profitez des services de Kingsmarch dès la fin du jeu, et imprégnez votre arbre de compétences de runes inédites.
  • Refonte du système de trahison : Le Syndicat immortel est simplifié et amélioré, avec des récompenses mieux équilibrées et plus accessibles.
  • Ergonomie améliorée : Une carte repensée, une nouvelle option de pause, et d'autres améliorations de qualité de vie attendues par la communauté.

Un événement compétitif pour célébrer l'extension

À l'occasion de la sortie de Secrets of the Atlas, un événement Hardcore Solo Self-Found sera organisé dans la ligue Mercenaries of Trarthus. Les premiers joueurs à vaincre les nouveaux ennemis Pinnacle pourront remporter des récompenses exclusives. Davantage de détails arriveront bientôt !

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Découvrez les nouveaux packs de mécènes

Pour soutenir le lancement de l'extension, Grinding Gear Games propose dès maintenant six nouveaux packs de mécènes exclusifs :
  • Pack Cryptkeeper (30 $) : Cryptkeeper Portal, Finisher Effect.
  • Pack Hallowed Cryptkeeper (60 $) : Armure Hallowed Cryptkeeper, Décoration Burrowing Bramble Bash.
  • Pack Sacred Cryptkeeper (90 $) : Accessoire de dos Sacred Cryptkeeper, Sacred Archives Map Device.
  • Pack Phrecian Magistrate (30 $) : Effet de personnage Phrecian Magistrate, effet d'arme.
  • Pack Phrecian Grand Magistrate (60 $) : Armure Phrecian Grand Magistrate, familier Spiderblossom.
  • Pack Phrecian Imperial Magistrate (90 $) : Accessoire de dos Phrecian Imperial Magistrate, décoration Trial of Chaos.

Calendrier des futures mises à jour

Grinding Gear Games a également annoncé un nouveau rythme de mises à jour majeures tous les quatre mois :
  • 2025 : Path of Exile 1 recevra les versions 3.26 (juin) et 3.27 (octobre).
  • Path of Exile 2 : recevra les mises à jour 0.3.0 (août) et 0.4.0 (décembre).
Miniature vidéo

Un beau futur donc pour les joueurs de Path of Exile, qui auront de quoi s'amuser en découvrant les belles nouveautés réservées par GGG.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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