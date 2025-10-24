Path of Exile: Keepers of the Flame, la nouvelle extension, arrive dans quelques jours

Path of Exile, développé par Grinding Gear Games, est un hack 'n' slash free-to-play sorti le 23 octobre 2013 sur PC. Réputé pour sa complexité, le jeu offre un arbre de talents passifs gigantesque, un système de gemmes modulables et une économie unique basée sur le troc d'orbes. Ses mises à jour régulières via des ligues saisonnières en font une référence incontournable du genre action-RPG.