Path of Exile: Keepers of the Flame, la nouvelle extension, arrive dans quelques jours

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2025 à 15h49
Quelque chose d'obscur s'éveille à Wraeclast. Grinding Gear Games annonce Keepers of the Flame, la nouvelle extension de Path of Exile, qui sortira le 31 octobre 2025 sur PC. Cette mise à jour majeure ravive la mythique ligue Brèche, introduit un système d'échange asynchrone, de nouvelles Classes d'Ascendance, des boss Uber Pinnacle inédits, et une pluie d'améliorations plébiscitées par la communauté.
Path of Exile: Keepers of the Flame, la nouvelle extension, arrive dans quelques jours

Une suite directe à la légendaire ligue Brèche

Keepers of the Flame marque la première véritable suite d'une ligue emblématique de Path of Exile. Les joueurs croiseront Ailith, fondatrice des Gardiens de la Flamme, un ordre monastique secret voué à repousser les Seigneurs de la Brèche, des entités venues d'un royaume en ruines.

Dans certaines zones, la frontière entre les mondes s'efface totalement, libérant des horreurs indicibles. Une gigantesque main déchirant la réalité annonce l'arrivée de Vruun, Maréchal de Xesht, un boss redoutable à abattre pour sceller les portails corrompus. Les zones de fin de jeu deviennent ainsi des Ruches de la Brèche, infestées d'ennemis mortels et de récompenses inédites.

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Un nouvel outil occulte : l'Arbre de la Genèse

En collaborant avec Ailith, les joueurs découvriront l'Arbre de la Genèse, un dispositif ésotérique offrant de nouvelles voies de progression et de précieuses récompenses. En affrontant des Brèches, l'Arbre se développe et débloque des éléments uniques : objets rares, équipements légendaires, et surtout des Greffes, des améliorations surnaturelles à fusionner dans la chair du personnage.

Ces Greffes confèrent de nouvelles compétences ou défenses dévastatrices. Parmi elles :
  • Battering Uulgraft invoque des bras titanesques surgissant du sol pour frapper les ennemis.
  • Squalling Tulgraft libère Dance in the White, une tornade de glace qui traque ses cibles tout en lançant des projectiles à chaque coup critique.
Au total, seize Greffes pourront être combinées et transformées à l'aide de la nouvelle monnaie Foulborn, issue de l'Arbre lui-même. Ces orbes permettent de corrompre et renforcer les Greffes, ouvrant la voie à des builds toujours plus monstrueux.

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De nouvelles Gemmes pour semer le chaos

Keepers of the Flame introduit plusieurs nouvelles Gemmes d'Aptitude et de Soutien. Parmi elles, la redoutable Kinetic Rain, une attaque à la baguette qui tapisse le sol d'énergie instable, et Living Lightning Support, qui invoque des étincelles animées foudroyant tout sur leur passage.

Ces ajouts enrichissent considérablement les possibilités de gameplay, renforçant encore la dimension tactique et la créativité des Exilés dans leurs constructions de personnages.

Les Classes d'Ascendance : un nouveau pouvoir à maîtriser

Les Classes d'Ascendance représentent une refonte majeure du système de progression. En triomphant de certains boss de fin de jeu, les joueurs pourront absorber leur essence pour débloquer de nouvelles voies de développement, distinctes des Ascendances classiques.

Chaque classe est inspirée d'un boss emblématique d'anciennes ligues, et les joueurs devront choisir soigneusement où allouer leurs points entre Ascendance et Classe d'Ascendance. Dix variantes seront disponibles au lancement, promettant un renouvellement profond du meta.

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Des échos du passé à affronter

Keepers of the Flame introduit trois nouveaux combats Uber Incarnation, issus des souvenirs torturés de Zana. Ces affrontements d'une intensité rare offriront des récompenses épiques à ceux capables d'en venir à bout.

Comme pour les précédents Uber Pinnacle Boss, l'accès se fera via des fragments obtenus dans les Cartes de rang 17, cinq étant nécessaires pour chaque tentative.

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Un commerce asynchrone pour moderniser Wraeclast

L'une des nouveautés les plus attendues arrive enfin, le système d'échange asynchrone, qui directement inspiré de Path of Exile 2, qui l'a accueilli lors de sa dernière mise à jour majeure.

Dès l'Acte 6, les joueurs rencontreront Faustus, ancien collecteur de taxes à Lioneye's Watch, désormais gestionnaire de l'Onglet de Marchand. Il permettra de lister des objets à vendre et d'effectuer des achats instantanés, même hors ligne. Une révolution pour le commerce de Wraeclast, rendant l'échange plus fluide et accessible que jamais.

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Des améliorations bienvenues de confort de jeu

Keepers of the Flame apporte plus d'une douzaine d'améliorations ergonomiques :
  • Les Heist Rogues commencent désormais au niveau maximum.
  • Les Arbres de talents (classiques et Atlas) peuvent être réinitialisés instantanément contre de l'or.
  • Les Orbes d'Augmentation peuvent être utilisés directement après un Orbe d'Altération.
Ces ajustements, bien que mineurs, traduisent la volonté de Grinding Gear Games d'offrir une expérience plus fluide et moderne, sans trahir la complexité qui fait la richesse de Path of Exile.

Tout cela sera disponible avec la sortie de l'extension Keepers of the Flame, le vendredi 31 octobre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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