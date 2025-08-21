Path of Exile 2 restera en accès anticipé en 2025, mais une nouvelle classe arrive bientôt

Grinding Gear Games confirme que Path of Exile 2 ne sortira pas en version complète cette année. En revanche, une nouvelle classe devrait être dévoilée dès la prochaine mise à jour.
Alors que la mise à jour majeure The Third Edict s'apprête à débarquer avec l'Acte IV
de la campagne et la première ligue saisonnière, Jonathan Rogers, directeur du jeu, a clarifié l'avenir de Path of Exile 2
. Dans une interview accordée à GameSpot
, il a expliqué que le RPG d'action ne quittera pas son accès anticipé en 2025.
Un lancement complet repoussé
En début d'année, Grinding Gear Games espérait encore une sortie d'accès anticipé avant la fin de 2025. Mais Jonathan Rogers a admis que ce n'était plus réaliste :
Je ne crois définitivement plus que ce soit possible. Les choses ont pris un peu plus de temps que prévu. Il nous reste deux étapes : terminer la campagne et atteindre un équilibre de jeu satisfaisant. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, nous ne pourrons pas sortir en version complète.
Le studio doit encore publier les Actes V et VI
pour compléter l'histoire, puisque l'Acte IV vient d'être annoncé pour fin août. Jonathan Rogers précise que l'Acte V arrivera bien en accès anticipé, mais que l'Acte VI pourrait marquer le lancement officiel.
Une nouvelle classe très attendue
Path of Exile 2 comptera 12 classes au total. Si cinq d'entre elles manquent toujours (Templier, Druide, Ombre, Maraudeur et Duelliste), une nouvelle devrait être introduite lors de la prochaine mise à jour.
Nous voulions ajouter une classe dans The Third Edict, mais nous n'avons pas pu la finaliser à temps. Elle arrivera dans la prochaine mise à jour, je pense.
Le développement de nouvelles classes demande du temps, chaque archétype devant être équilibré avec ses compétences, synergies et ses boss associés pour qu'elle reste agréable à jouer.
Encore du chemin avant la version finale
Path of Exile 2 poursuit donc son développement en accès anticipé
, avec de nouveaux contenus réguliers mais une sortie définitive encore lointaine. La prochaine grande étape sera l'introduction d'une classe inédite, tandis que la communauté pourra patienter grâce au Chapitre IV et à la nouvelle ligue. Un calendrier qui confirme que le studio prend son temps pour peaufiner son ARPG ambitieux, et c'est probablement ce qu'il y a de mieux.
Path of Exile 2 est toujours disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.
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