Path of Exile 2 restera en accès anticipé en 2025, mais une nouvelle classe arrive bientôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 août 2025 à 17h31
Grinding Gear Games confirme que Path of Exile 2 ne sortira pas en version complète cette année. En revanche, une nouvelle classe devrait être dévoilée dès la prochaine mise à jour.
Path of Exile 2 restera en accès anticipé en 2025, mais une nouvelle classe arrive bientôt
Alors que la mise à jour majeure The Third Edict s'apprête à débarquer avec l'Acte IV de la campagne et la première ligue saisonnière, Jonathan Rogers, directeur du jeu, a clarifié l'avenir de Path of Exile 2. Dans une interview accordée à GameSpot, il a expliqué que le RPG d'action ne quittera pas son accès anticipé en 2025.

Un lancement complet repoussé

poe-act4
En début d'année, Grinding Gear Games espérait encore une sortie d'accès anticipé avant la fin de 2025. Mais Jonathan Rogers a admis que ce n'était plus réaliste :
Je ne crois définitivement plus que ce soit possible. Les choses ont pris un peu plus de temps que prévu. Il nous reste deux étapes : terminer la campagne et atteindre un équilibre de jeu satisfaisant. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, nous ne pourrons pas sortir en version complète. 
Le studio doit encore publier les Actes V et VI pour compléter l'histoire, puisque l'Acte IV vient d'être annoncé pour fin août. Jonathan Rogers précise que l'Acte V arrivera bien en accès anticipé, mais que l'Acte VI pourrait marquer le lancement officiel.

À lire également

Niveau maximum Path of Exile 2 : Quel est le level cap ?

Niveau maximum Path of Exile 2 : Quel est le level cap ?


poe-act4-2

Une nouvelle classe très attendue

Path of Exile 2 comptera 12 classes au total. Si cinq d'entre elles manquent toujours (Templier, Druide, Ombre, Maraudeur et Duelliste), une nouvelle devrait être introduite lors de la prochaine mise à jour.
Nous voulions ajouter une classe dans The Third Edict, mais nous n'avons pas pu la finaliser à temps. Elle arrivera dans la prochaine mise à jour, je pense. 
Le développement de nouvelles classes demande du temps, chaque archétype devant être équilibré avec ses compétences, synergies et ses boss associés pour qu'elle reste agréable à jouer.

huntress-chasseuse

Encore du chemin avant la version finale

Path of Exile 2 poursuit donc son développement en accès anticipé, avec de nouveaux contenus réguliers mais une sortie définitive encore lointaine. La prochaine grande étape sera l'introduction d'une classe inédite, tandis que la communauté pourra patienter grâce au Chapitre IV et à la nouvelle ligue. Un calendrier qui confirme que le studio prend son temps pour peaufiner son ARPG ambitieux, et c'est probablement ce qu'il y a de mieux.

À lire également

Path of Exile 2 est-il gratuit (free-to-play) ?

Path of Exile 2 est-il gratuit (free-to-play) ?

Path of Exile 2 est toujours disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?
Path of Exile 2 30 août 2026

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?

La version 1.0 de Path of Exile 2 promet de corriger un défaut majeur pointé par la communauté : le manque d'options au corps-à-corps. Avec l'arrivée de la classe Duelliste et des épées, Grinding Gear Games compte bien redonner ses lettres de noblesse aux combats rapprochés.
Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails
Path of Exile 2 25 août 2026

Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de rôle et d'action. Path of Exile 2 passera enfin en version complète le 11 décembre. Au programme : un modèle entièrement gratuit, la conclusion de la campagne et l'arrivée très attendue du Duelliste armé de ses épées.
Le cauchemar des joueurs de Path of Exile 2 prend fin avec cette mise à jour salvatrice
Path of Exile 2 30 juillet 2026

Le cauchemar des joueurs de Path of Exile 2 prend fin avec cette mise à jour salvatrice

Depuis son lancement, Path of Exile 2 souffrait de gels frustrants et de plantages liés aux cartes graphiques NVIDIA. Après des mois de recherches acharnées et un bras de fer avec le constructeur, Grinding Gear Games déploie enfin le correctif tant attendu.

commentaire (0)