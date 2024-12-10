Path of Exile 2 est-il gratuit (free-to-play) ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2024 à 15h57
Disponible depuis décembre 2024 sur la plupart des plateformes de jeu, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Path of Exile 2 est gratuit (free-to-play).
Path of Exile 2 est-il gratuit (free-to-play) ?
Path of Exile 2, développé et édité par Grinding Gear Games, est un titre catégorisé comme un action-RPG de type jack 'n' Slash, reprenant évidemment les mêmes codes que son prédécesseur, qui avait séduit de très nombreux joueurs.

D'ailleurs, certains, qui n'ont pas encore découvert l'aventure, mais désirent le faire, se demandent si Path of Exile 2 est gratuit (free-to-play).

Path of Exile 2 est-il free-to-play ? 

Au moment où nous écrivons ces lignes, Path of Exile 2 est encore en accès anticipé. Ce qui signifie que les joueurs et les joueuses qui veulent essayer le titre de GGG doivent acheter l'une des éditions proposées de Path of Exile 2 sur leur plateforme de jeu, à savoir le PC, la PS5 ou la Xbox Series. Pour autant, Path of Exile 2 sera bel et bien free-to-play, et la question est bien légitime.

Quand Path of Exile 2 sera gratuit ?

En effet, peu avant le lancement, il avait été révélé que PoE 2 serait finalement payant, pour soutenir le développement. Le prix de vente n'est pas excessif, puisque l'édition de base est vendue pour moins de 30 euros. Cela permet d'y avoir accès, dans une version qui n'est pas terminée, mais aussi de suivre le développement plus assidument.
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Quoi qu'il arrive, les développeurs ont d'ores et déjà annoncé que Path of Exile 2 serait gratuit lors de la sortie de la version finale. Sur Steam, nous pouvons d'ailleurs lire que « Path of Exile 2 est la nouvelle génération d'Action-RPG Free-to-play de Grinding Gear Games, permettant jusqu'à six joueurs de jouer en coopération ».

Ainsi, comme vous l'aurez compris, Path of Exile 2 n'est pas gratuit, à l'heure actuelle, mais le deviendra, normalement, durant cette année 2025, une fois l'accès anticipé terminé. Néanmoins, nous ne connaissons pas encore la date de sortie de la version 1.0 de Path of Exile 2, et donc quand le titre passera free-to-play exactement. 

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, que Path of Exile 2 est disponible en accès anticipé depuis le 6 décembre 2024 et est à retrouver sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series. Nous vous indiquons aussi quelles sont les classes qui correspondent au mieux pour les débutants.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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