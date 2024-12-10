Path of Exile 2 est-il gratuit (free-to-play) ?

Path of Exile 2 bouleverse sa progression avec des objets uniques enfin accessibles plus tôt

Grinding Gear Games déploie la mise à jour 0.5.4 pour Path of Exile 2. Au programme, un nouvel arbre de compétences passives lié aux Expéditions, une refonte de l'accessibilité des objets uniques et des mécaniques de corruption inédites. Une évolution majeure avant une pause annoncée par les développeurs.