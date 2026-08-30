Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?

La version 1.0 de Path of Exile 2 promet de corriger un défaut majeur pointé par la communauté : le manque d'options au corps-à-corps. Avec l'arrivée de la classe Duelliste et des épées, Grinding Gear Games compte bien redonner ses lettres de noblesse aux combats rapprochés.

La version complète de Path of Exile 2 approche à grands pas et apportera son lot de nouveautés, dont la conclusion de sa campagne principale. Pourtant, un ajout précis retient toute l'attention de la communauté des jeux de rôle et d'action : l'intégration des épées. Jonathan Rogers, réalisateur du jeu chez Grinding Gear Games, est désormais prêt à tourner cette page. Lors de la gamescom, il a détaillé les différences du Duelliste par rapport au premier opus et les défis liés à la création de nouvelles classes.

La fin d'une longue attente pour les amateurs d'épées

Il était impensable pour le studio de lancer la version finale sans inclure ces armes classiques. Cependant, la situation a pris des proportions inattendues comme il l'a expliqué dans les colonnes de PCGamesN.

Évidemment, nous ne voulions pas passer à la version 1.0 sans les épées, mais c'est soudainement devenu un mème plus important que ce que j'espérais. Le plus drôle, c'est que je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé, mais d'une manière ou d'une autre, on a eu l'impression que les classes de mêlée n'étaient pas celles que nous avions développées en premier.

Cette chronologie de développement a laissé croire aux joueurs que le titre manquait d'options pour le combat rapproché, et ce malgré la présence du Guerrier, du Moine, des spécialisations de la Rôdeuse et plus récemment du Druide. Une perception que l'équipe souhaite absolument corriger aujourd'hui.

Le défi technique du Duelliste

Adapter le Duelliste aux exigences visuelles et techniques de ce second volet s'est avéré particulièrement complexe. Le niveau de détail attendu a posé de sérieux défis aux animateurs.

Honnêtement, cela a été l'une des classes les plus difficiles à prototyper. Il y a tellement de complexité dans l'animation d'une classe de joueur pour qu'elle soit belle, ce que je crois que nous avons réussi. Et si vous lancez juste un sort ou quelque chose comme ça, c'est honnêtement beaucoup plus facile.

Cette difficulté explique en grande partie pourquoi les classes magiques ou à distance ont été finalisées en premier lors de l'accès anticipé. Le directeur admet volontiers une certaine lacune temporaire sur les affrontements directs, une erreur de parcours qui sera rectifiée avec le lancement officiel. Le studio se dit particulièrement fier du résultat final, promettant des affrontements à l'épée qui donnent un véritable sentiment de duel, loin des simples zones d'effet géantes qui inondent souvent les écrans des jeux du genre.











Quoi qu'il en soit, la version 1.0 de Path of Exile 2 sortira le 11 décembre, deux ans après sa sortie en accès anticipé. Il passera également en free-to-play.