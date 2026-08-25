Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de rôle et d'action. Path of Exile 2 passera enfin en version complète le 11 décembre. Au programme : un modèle entièrement gratuit, la conclusion de la campagne et l'arrivée très attendue du Duelliste armé de ses épées.

Deux ans après la sortie en accès anticipé de Path of Exile 2, le Diablo-like est sur le point de sortir en version 1.0 après de nombreuses mises à jour permettant d'enrichir le contenu, tout améliorant l'expérience, pour le plus grand plaisir des joueurs. Ces derniers seront encore plus heureux en apprenant que la 1.0 est toute proche, comme promis.

Une date de sortie fixée pour la version finale

C'est l'une des annonces les plus marquantes de la soirée d'ouverture de la gamescom. Grinding Gear Games a officiellement confirmé que Path of Exile 2 quittera son accès anticipé pour basculer en version 1.0 le 11 décembre prochain. Cette étape majeure marque l'aboutissement d'un long processus de développement. Le directeur du jeu, Jonathan Rogers, avait d'ailleurs souligné l'importance de peaufiner le titre avant son lancement définitif.

L'objectif principal était de proposer une campagne narrative entièrement achevée, incluant les deux derniers actes inédits, ainsi qu'un contenu de fin de jeu parfaitement équilibré pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Le Duelliste fait son entrée avec les épées

La version 1.0 ne se contente pas de finaliser l'histoire de Wraeclast. Elle introduit également une toute nouvelle classe jouable avec le Duelliste. Orphelin ayant grandi dans les bas-fonds, ce combattant s'est entraîné sans relâche pour s'imposer dans la Grande Arène avant d'être contraint de fuir lors de la chute d'Oriath. Il se bat désormais pour défendre les opprimés. Cette classe marque surtout l'arrivée d'un type d'arme particulièrement réclamé par la communauté.

En effet, le Duelliste est le premier personnage de cette suite à manier l'épée. Il excelle dans le combat au corps à corps, combinant agilité et agressivité avec un bouclier pour contrôler le champ de bataille. Une bonne surprise pour la communauté, qui ne l'espéraient pas forcément dès la 1.0 compte tenu des dernières informations.

Nous ne voulions pas lancer la version complète sans les épées, car c'est un élément incontournable que les joueurs attendent légitimement pour la sortie finale.

Comme nous le savions, cette sortie en 1.0 coïncide avec un autre changement de taille, le modèle économique. Dès le 11 décembre, Path of Exile 2, deviendra intégralement gratuit en passant free-to-play.

Pour célébrer ce lancement, le studio a mis en place une campagne de préinscriptions sur son site officiel. Plus la communauté sera nombreuse à s'inscrire d'ici la veille de la sortie, plus les récompenses débloquées au lancement seront importantes, incluant notamment des effets visuels exclusifs et un familier.