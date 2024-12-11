Niveau maximum Path of Exile 2 : Quel est le level cap ?

De nombreux joueurs se demandent quel est le niveau le plus haut qu'il est possible d'atteindre dans Path of Exile 2. Nous vous donnons la réponse.
Plus de dix ans après l'arrivée du premier épisode, qui est très apprécié et a été testé par des millions de joueurs, Path of Exile 2
est là, avec différentes améliorations, que ce soit technique ou au niveau du gameplay. Sans grande surprise, le titre est un succès, et plusieurs questions reviennent parmi la communauté, où tous ne sont pas forcément des grands expérimentés du genre action-RPG hack 'n' slash. Notamment sur le niveau maximum de Path of Exile 2
.
Quel est le niveau maximum dans Path of Exile 2 ?
Le niveau maximum dans Path of Exile 2 ne change pas grandement par rapport au premier épisode ou au genre.
En effet, celui-ci est plafonné à 100
, c'est-à-dire qu'à l'heure où ces lignes sont écrites, le niveau maximum dans Path of Exile 2 est de 100
est qu'il n'est pas possible de l'augmenter une fois atteint.
Actuellement en accès anticipé, PoE 2 permet de terminer l'histoire en atteignant le niveau 45
. Vous serez alors à l'Acte 3 sur les 6 prévus. Mais pour encourager les joueurs à farmer avec du contenu intéressant, nous passons ensuite en mode Cruel pour refaire ces trois premiers Actes. Une fois terminé, votre niveau devrait être de 65
. Il faudra ensuite miser sur le endgame pour atteindre ce fameux niveau 100 de Path of Exile 2
.
Évidemment, comme vous devez vous en douter si vous avez joué à Path of Exile, ou Diablo 4
par exemple, ce voyage vers le niveau maximum
ne se fera pas en quelques heures. Comptez une bonne centaine d'heures, en fonction de votre façon de jouer, et de la difficulté. D'autant plus que le contenu va évoluer avec le temps, permettant d'augmenter le temps que vous passerez en jeu.
Enfin, ce n'est pas parce que vous avez atteint le niveau maximum dans Path of Exile 2
que vous en avez terminé. Il vous restera encore de nombreuses choses à découvrir, tout au long de cette aventure.
Notez que si Path of Exile 2
est payant pour son accès anticipé, il sera free-to-play
pour sa sortie finale.
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