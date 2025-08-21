Path of Exile 2 accueille The Third Edict avec un nouvel acte, une ligue inédite et enfin l'échange asynchrone

Grinding Gear prépare une mise à jour massive pour Path of Exile 2. Baptisée The Third Edict, elle débarque le 29 août avec un nouvel acte de campagne, une ligue inédite et de nombreux rééquilibrages qui pourraient redonner confiance aux joueurs.

Un Acte IV non linéaire

La première ligue : Rise of the Abyssal

Un système de combat revu et corrigé

Les gemmes de soutien totalement repensées

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Du nouveau pour les échanges

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Après une précédente mise à jour accueillie froidement,e. La mise à jourarrive le 29 août et promet une multitude de nouveautés : quatrième acte de campagne, nouvelle ligue, centaines de buffs et une amélioration très attendue par la communauté, l'Le cœur de cette mise à jour est l'arrivée du. Les joueurs embarqueront pour l'archipel de Ngamakanui, une série de huit îles que l'on peut parcourir dans l'ordre de son choix. Chacune propose ses propres environnements, plus deet. L'acte introduit également une mécanique narrative importante, la quête des fragments d'une arme ancienne, seul espoir contre la Bête.Avec cette progression, la difficulté « Cruel » disparaît, remplacée parqui servent de transition vers l'endgame.La mise à jour marque le lancement de lade PoE2. Intitulée Rise of the Abyssal, elle met en scène des fissures qui libèrent des hordes corrompues. Les joueurs doivent les sceller pour obtenir de nouveaux objets et affronter des boss abyssaux, jusqu'à l'imposant. Ces combats permettent aussi de manipuler un nouvel artefact, le, capable d'ajouter des modificateurs abyssaux aux objets et de transformer les Waystones, renforçant le lien entre progression et difficulté.The Third Edict n'oublie pas l'équilibrage, avec une pluie depour toutes les classes. Le Ranger bénéficie d'améliorations pour ses attaques de glace. Le Guerrier gagne des bonus sur ses compétences de feu, de bouclier et voit la précision devenir inutile en mêlée. Un nouveau mécanisme deapparaît, offrant jusqu'à 100 % de réduction partielle des dégâts si optimisé. Les déplacements gagnent en fluidité grâce à un système dedisponible pour toutes les classes, facilitant l'exploration hors combat et rendant l'exploration de certaines zones bien moins barbante.Grande nouveauté côté personnalisation, étant donné que les gemmes de soutien peuvent désormais être appliquées à plusieurs compétences simultanément. Elles introduisent aussi plusieurs niveaux, permettant des améliorations progressives. L'endgame apporte une nouvelle catégorie rare : lesComparables à des objets uniques, elles modifient profondément les builds et sont obtenues via des boss spécifiques.Finies les transactions fastidieuses nécessitant la présence des deux joueurs. Avec, un vendeur peut confier son loot à un marchand dans son repaire et fixer un prix. Les acheteurs peuvent ensuite acquérir l'objet même si le vendeur est hors ligne.Ce système modernise un aspect souvent critiqué du jeu et promet de fluidifier considérablement le commerce entre joueurs.Avec son nouvel acte, sa première ligue et ses ajustements en profondeur,. Reste à savoir si ces changements suffiront à convaincre une communauté échaudée, mais la promesse d'un jeu plus fluide et plus riche semble déjà redonner espoir. Rendez-vous le 29 août donc, dans une poignée de jours, pour découvrir tout cela.Path of Exile 2 est disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.