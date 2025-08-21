Path of Exile 2 accueille The Third Edict avec un nouvel acte, une ligue inédite et enfin l'échange asynchrone

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 août 2025 à 11h34
Grinding Gear prépare une mise à jour massive pour Path of Exile 2. Baptisée The Third Edict, elle débarque le 29 août avec un nouvel acte de campagne, une ligue inédite et de nombreux rééquilibrages qui pourraient redonner confiance aux joueurs.
Path of Exile 2 accueille The Third Edict avec un nouvel acte, une ligue inédite et enfin l'échange asynchrone
Après une précédente mise à jour accueillie froidement, Path of Exile 2 cherche à retrouver son élan avec une refonte ambitieuse. La mise à jour The Third Edict arrive le 29 août et promet une multitude de nouveautés : quatrième acte de campagne, nouvelle ligue, centaines de buffs et une amélioration très attendue par la communauté, l'échange asynchrone.

Un Acte IV non linéaire

Le cœur de cette mise à jour est l'arrivée du quatrième acte de campagne. Les joueurs embarqueront pour l'archipel de Ngamakanui, une série de huit îles que l'on peut parcourir dans l'ordre de son choix. Chacune propose ses propres environnements, plus de 100 nouveaux monstres et 12 boss inédits. L'acte introduit également une mécanique narrative importante, la quête des fragments d'une arme ancienne, seul espoir contre la Bête.

poe-act4-2
Avec cette progression, la difficulté « Cruel » disparaît, remplacée par trois mini-actes qui servent de transition vers l'endgame.

La première ligue : Rise of the Abyssal

La mise à jour marque le lancement de la première ligue officielle de PoE2. Intitulée Rise of the Abyssal, elle met en scène des fissures qui libèrent des hordes corrompues. Les joueurs doivent les sceller pour obtenir de nouveaux objets et affronter des boss abyssaux, jusqu'à l'imposant Vessel of Kulemak. Ces combats permettent aussi de manipuler un nouvel artefact, le Well of Souls, capable d'ajouter des modificateurs abyssaux aux objets et de transformer les Waystones, renforçant le lien entre progression et difficulté.

poe-act4

Un système de combat revu et corrigé

The Third Edict n'oublie pas l'équilibrage, avec une pluie de buffs et de nouvelles compétences pour toutes les classes. Le Ranger bénéficie d'améliorations pour ses attaques de glace. Le Guerrier gagne des bonus sur ses compétences de feu, de bouclier et voit la précision devenir inutile en mêlée. Un nouveau mécanisme de deflect apparaît, offrant jusqu'à 100 % de réduction partielle des dégâts si optimisé. Les déplacements gagnent en fluidité grâce à un système de sprint disponible pour toutes les classes, facilitant l'exploration hors combat et rendant l'exploration de certaines zones bien moins barbante.

Miniature vidéo

Les gemmes de soutien totalement repensées

Grande nouveauté côté personnalisation, étant donné que les gemmes de soutien peuvent désormais être appliquées à plusieurs compétences simultanément. Elles introduisent aussi plusieurs niveaux, permettant des améliorations progressives. L'endgame apporte une nouvelle catégorie rare : les Lineage Support Gems.

Comparables à des objets uniques, elles modifient profondément les builds et sont obtenues via des boss spécifiques.

Chargement du sondage...

0 votant

Du nouveau pour les échanges

Finies les transactions fastidieuses nécessitant la présence des deux joueurs. Avec l'échange asynchrone, un vendeur peut confier son loot à un marchand dans son repaire et fixer un prix. Les acheteurs peuvent ensuite acquérir l'objet même si le vendeur est hors ligne.

tradesysteme
Ce système modernise un aspect souvent critiqué du jeu et promet de fluidifier considérablement le commerce entre joueurs.

À lire également

Path of Exile 2 : Quelques raccourcis cachés pour gagner du temps

Path of Exile 2 : Quelques raccourcis cachés pour gagner du temps

Avec son nouvel acte, sa première ligue et ses ajustements en profondeur, The Third Edict pourrait bien marquer un tournant pour Path of Exile 2. Reste à savoir si ces changements suffiront à convaincre une communauté échaudée, mais la promesse d'un jeu plus fluide et plus riche semble déjà redonner espoir. Rendez-vous le 29 août donc, dans une poignée de jours, pour découvrir tout cela.

Path of Exile 2 est disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?
Path of Exile 2 30 août 2026

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?

La version 1.0 de Path of Exile 2 promet de corriger un défaut majeur pointé par la communauté : le manque d'options au corps-à-corps. Avec l'arrivée de la classe Duelliste et des épées, Grinding Gear Games compte bien redonner ses lettres de noblesse aux combats rapprochés.
Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails
Path of Exile 2 25 août 2026

Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de rôle et d'action. Path of Exile 2 passera enfin en version complète le 11 décembre. Au programme : un modèle entièrement gratuit, la conclusion de la campagne et l'arrivée très attendue du Duelliste armé de ses épées.
Le cauchemar des joueurs de Path of Exile 2 prend fin avec cette mise à jour salvatrice
Path of Exile 2 30 juillet 2026

Le cauchemar des joueurs de Path of Exile 2 prend fin avec cette mise à jour salvatrice

Depuis son lancement, Path of Exile 2 souffrait de gels frustrants et de plantages liés aux cartes graphiques NVIDIA. Après des mois de recherches acharnées et un bras de fer avec le constructeur, Grinding Gear Games déploie enfin le correctif tant attendu.

commentaire (0)