Path of Exile 2 bouleverse sa progression avec des objets uniques enfin accessibles plus tôt

Grinding Gear Games déploie la mise à jour 0.5.4 pour Path of Exile 2. Au programme, un nouvel arbre de compétences passives lié aux Expéditions, une refonte de l'accessibilité des objets uniques et des mécaniques de corruption inédites. Une évolution majeure avant une pause annoncée par les développeurs.

La mise à jour 0.5.4 de Path of Exile 2 vient tout juste de débarquer, apportant avec elle une couche supplémentaire de complexité et de personnalisation qui ravira les amateurs de theorycrafting. Si la franchise est déjà célèbre pour ses immenses forêts de compétences, les développeurs ont décidé d'en rajouter une couche, prouvant une fois de plus que l'on n'a jamais trop de bonnes choses quand il s'agit d'améliorer son personnage. Fort heureusement, la dernière fonctionnalité en date, permettant d'intégrer des aides pour ses builds, vient aider les joueurs.

Un nouvel arbre de talents dédié aux Expéditions

Cette mise à jour introduit l'arbre passif de l'Atlas, pensé spécifiquement pour interagir avec les Runes d'Aldur, la ligue saisonnière actuelle. Composé de vingt-quatre nœuds à débloquer en éliminant les boss de la quête des Grandes Expéditions, ce nouveau système offre un contrôle inédit sur le déroulement des affrontements. De nombreux nœuds proposent d'ailleurs un choix entre plusieurs modificateurs interchangeables à volonté.











Certains choix modifient directement l'économie du jeu. Par exemple, une compétence permet au PNJ Farrow de vendre du Verisium liquide, une ressource capable de relancer aléatoirement les runes proposées lors des rencontres. D'autres options permettent de faire apparaître des Sentinelles enfouies qui renforcent les ennemis alentour pour augmenter drastiquement la difficulté et les récompenses, ou de modifier la mécanique même des explosions lors des expéditions.

Les objets uniques enfin accessibles à bas niveau

L'un des changements les plus salués de cette mise à jour concerne le fonctionnement des objets uniques qui octroient de nouvelles compétences. Auparavant réservés à la fin du jeu, ces équipements s'adaptent désormais au niveau de votre personnage, réduisant leur puissance si vous n'avez pas encore atteint le seuil requis.

Il y a tellement d'objets uniques avec des compétences intéressantes qui ne tombent qu'à haut niveau, et c'était vraiment dommage de ne pas pouvoir les utiliser avant la fin du jeu. Cela devrait ouvrir tout un tas de builds jouables beaucoup plus tôt.

Cette déclaration de Jonathan Rogers, le réalisateur du jeu, confirme la volonté du studio de rendre la progression plus fluide et amusante dès les premières heures de l'aventure.

Corruption mortelle et nouveaux équipements

Pour les joueurs qui aiment prendre des risques, le patch 0.5.4 ajoute les Orbes de Sacrifice. Obtenus après avoir vaincu Atziri dans le Temple, ces objets permettent d'améliorer considérablement les enchantements corrompus d'une pièce d'équipement, au prix de la suppression d'un modificateur aléatoire. Une mécanique chaotique qui promet des sueurs froides aux forgerons en herbe.

Le bestiaire s'enrichit également avec de nouveaux butins exclusifs sur le boss Le Vaisseau de Kulemak. Les joueurs peuvent désormais obtenir une nouvelle paire de gants révélant les faiblesses des ennemis. Frapper ces zones vulnérables permet de récupérer de la vie et d'augmenter la vitesse d'attaque, tout en offrant une compétence inédite capable de planter une graine d'énergie abyssale dans le cœur de l'adversaire pour le faire exploser.

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Jonathan Rogers a précisé que ce patch serait le dernier ajout majeur de contenu avant un certain temps. Les joueurs ont donc de longues semaines devant eux pour expérimenter toutes ces nouveautés et optimiser leurs personnages dans les moindres détails. Rappelons également que la version 1.0 est prévue pour la fin de l'année.