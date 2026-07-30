Le cauchemar des joueurs de Path of Exile 2 prend fin avec cette mise à jour salvatrice

Depuis son lancement, Path of Exile 2 souffrait de gels frustrants et de plantages liés aux cartes graphiques NVIDIA. Après des mois de recherches acharnées et un bras de fer avec le constructeur, Grinding Gear Games déploie enfin le correctif tant attendu.

Si vous avez passé des dizaines d'heures sur Path of Exile 2, en particulier dans les cartes de très haut niveau, vous avez très probablement rencontré ce problème technique majeur. L'écran se fige soudainement, le jeu semble sur le point de planter, puis un écran de chargement apparaît brièvement avant de vous relâcher dans l'action avec des performances dégradées. Ce défaut, qui empoisonne la vie des joueurs depuis la toute première version du titre, est particulièrement lié aux pilotes récents des cartes graphiques NVIDIA. Bonne nouvelle pour la communauté, le directeur du jeu Jonathan Rogers vient d'annoncer une solution définitive.

Un problème technique ignoré par NVIDIA

Tout a commencé au moment du lancement de Path of Exile 2 en décembre 2024. À l'époque, le jeu souffrait de véritables plantages et Grinding Gear Games a rapidement découvert que le souci provenait des pilotes NVIDIA version 566.36 et ultérieurs. Ironiquement, il s'agissait des pilotes publiés juste avant la sortie du jeu. Les joueurs qui mettaient à jour leur système pensaient bien faire, mais s'exposaient en réalité à ces pannes.











L'équipe de développement a logiquement contacté NVIDIA pour obtenir de l'aide. Cependant, le problème se manifestant principalement lors des sessions de jeu très avancées, le constructeur a d'abord minimisé la situation.

Face à cette impasse, le studio a dû improviser. Incapables de reproduire le bug de manière fiable dans un environnement de test classique, les développeurs ont mis en place une solution de secours. Au lieu de laisser le jeu planter complètement, le moteur a été modifié pour purger toutes les textures et les shaders, redémarrer en arrière-plan, puis tout recharger. C'est ce qui explique les fameux gels temporaires suivis d'une baisse de fluidité le temps que les ressources soient de nouveau allouées. Une amélioration notable par rapport à un retour bureau, mais un irritant majeur pour les puristes.

La traque du bug et la solution finale

Loin de se satisfaire de ce pansement numérique, Grinding Gear Games a intensifié ses efforts. Le studio a développé des outils de débogage avancés et un système de rediffusion capable de faire jouer l'ordinateur de manière autonome. Cette persévérance a fini par payer lorsqu'une session spécifique a permis de reproduire le crash toutes les cinq à sept minutes.

Pour ne laisser aucune place au doute, l'équipe a emballé la machine de test complète, avec son clavier et sa souris, et l'a expédiée directement dans les bureaux de NVIDIA. Un ingénieur a été assigné au dossier et a enfin pu constater le défaut de ses propres yeux. Deux semaines plus tard, la cause était identifiée.

En parallèle de cette découverte, le studio a retravaillé la gestion de ses propres fichiers pour réduire la taille des shaders. Pour bénéficier de ces améliorations et retrouver une expérience fluide, les joueurs doivent désormais installer la mise à jour 9.5.4e de Path of Exile 2 et s'assurer de posséder les pilotes NVIDIA GeForce Game Ready version 610.88.

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Jonathan Rogers prévient toutefois que lors de vos premières sessions avec ce correctif, les temps de chargement initiaux pourraient être légèrement rallongés. Le jeu a besoin de recompiler les shaders pour chaque nouvelle région explorée. Une fois ce processus achevé, les performances seront bien supérieures à ce que la communauté a connu jusqu'à présent.

Une excellente nouvelle à l'approche du lancement de la version finale du jeu, qui devrait se faire d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien. Path of Exile 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.