Path of Exile 2 : Le report aura été très couteux au studio

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 novembre 2024 à 12h39
S'il arrive dans quelques jours, Path of Exile 2 a été reporté de plusieurs semaines. Un retard qui aura fait perdre beaucoup d'argent au studio.
Path of Exile 2 : Le report aura été très couteux au studio
Initialement, nous aurions dû découvrir Path of Exile 2 en novembre, mais Grinding Gear Games a fait le choix de le reporter pour assurer un confort de jeu aux joueurs, et surtout permettre la présence de certaines fonctionnalités, comme le transfert de cosmétiques. Quoi qu'il en soit, le titre arrivera bien début décembre, mais ce retard a coûté cher au studio.

Plus d'un million de pertes avec le report de Path of Exile 2 

Le lancement de Path of Exile 2 a été repoussé de trois semaines, une décision qui, selon le directeur du jeu Jonathan Rogers, a coûté à Grinding Gear Games plus d'un million de dollars. Ce report s'est avéré crucial pour éviter un potentiel fiasco lors du lancement.

Jonathan Rogers explique, dans une présentation à laquelle nous avons été conviés, que la fusion des serveurs, un aspect clé pour garantir la compatibilité entre les deux titres, a pris plus de temps que prévu. Bien que le travail soit désormais achevé, il était trop risqué de maintenir la date initiale :
C'était vraiment malheureux, car cela ne semble pas être une raison suffisante pour retarder un lancement majeur. Mais en réalité, ne pas le faire aurait pu provoquer une catastrophe.
Le report a engendré des frais importants, comme ce dernier l'explique. Entre les engagements publicitaires déjà payés, avec des dépôts non remboursables, les serveurs avec des contrats activés obligeant le studio à payer un mois de service inutilisé et d'autres frais, cela représente plus d'un million de dollars de perdu, soulignant que ce type de dépenses imprévues peut peser lourd sur une équipe, même expérimentée.
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Malgré tout, ces trois semaines supplémentaires ont été bien utilisées, puisqu'en plus de finaliser ces fonctionnalités, les équipes ont pu peaufiner davantage le jeu, et donc le rendre meilleur. Nous pourrons découvrir cela dès le 6 décembre, date à laquelle Path of Exile 2 se rendra disponible en accès anticipé, sur Steam, PS5 et Xbox Series. Nous avons d'ailleurs déjà quelques informations sur le contenu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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