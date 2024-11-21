Path of Exile 2 se dévoile davantage avant sa sortie (Classe, personnalisation, endgame...)

Grinding Gear Games a fait le plein de contenu pour son jeu, qui arrive en accès anticipé dans peu de temps. Retour sur toutes les informations qu'il ne fallait pas louper.
Dans environ deux semaines, les joueurs amoureux du genre hack 'n' slash pourront se lancer dans l'aventure Path of Exile 2
, annoncé il y a plus de cinq ans, et très, très attendu. Pour faire le point, les développeurs ont publié un très long livestream, que nous avons pu voir en avance grâce à l'invitation du studio. Parfait pour vous faire un petit récapitulatif des points essentiels, notamment sur les classes, l'histoire et les améliorations majeures
.
Les classes à la sortie
Côté classes, même si nous le savions plus ou moins, six seront disponibles à la sortie
. Le moine, le Guerrier, la Rôdeuse, le Mercenaire, la Sorcière et la Magicienne
. Une fois le endgame atteint, deux classes d'ascendance seront disponibles. Mais pour faire bref, voici ce que vont offrir ces six classes.
- Le Moine
- Rapide, furieux et mortel. Entrez et sortez rapidement du combat avec le moine, qui manie la Quarterstaff, ou donnez des coups de poing en succession rapide à mains nues. Le moine possède de nombreux mécanismes qui impliquent de monter en puissance pour garder son élan en combat, ce qui est utile pour les combats de boss.
- Le Guerrier
- Vous préférez une mêlée plus lente mais plus percutante ? Le guerrier coriace est la quintessence du personnage de slam, capable d'infliger des attaques importantes et massives aux ennemis les plus petits et de briser l'armure des autres.
- La Rôdeuse
- La Ranger a plus d'un tour dans son sac et peut tirer pendant ses déplacements. Grâce à son arsenal de compétences de fuite, la Ranger fait preuve d'une grande rapidité et d'une grande mobilité au combat.
- Le Mercenaire
- Le Mercenaire manie une arbalète mortelle qui peut être chargée avec différents types de munitions, offrant ainsi polyvalence, puissance et mobilité.
- La Sorcière
- Invoquez une armée de serviteurs morts-vivants à vos ordres. La sorcière peut lancer de puissants sorts de chaos et infliger des dégâts à ses ennemis au fil du temps. Les fans du personnage pourront sans doute invoquer plus de serviteurs cette fois-ci.
- La Magicienne
- En pliant les éléments à sa volonté, la sorcière déchaîne la dévastation et le chaos sur ses ennemis grâce à la magie élémentaire. Ce lanceur de sorts classique tisse une rafale de magie élémentaire à distance.
D'autres classes seront ajoutées au fil du temps, puisque l'accès anticipé connaîtra de nombreuses mises à jour majeures.
Une personnalisation sans limite
Les joueurs pourront découvrir toutes les compétences actives via le menu de taille de gemmes, où ils auront la possibilité d'améliorer une gemme existante ou d'en graver une nouvelle. Chaque compétence peut être modifiée par cinq gemmes de soutien, transformant radicalement son comportement. Cette flexibilité offre des combinaisons infinies pour adapter chaque build au style de jeu de l'utilisateur. De plus, toutes les compétences peuvent être utilisées par n'importe quelle classe, à condition de remplir les prérequis en attributs. Les joueurs du premier épisode ne seront pas perdus, mais il faudra peut-être un temps d'adaptation pour les autres.
Cela sera pareil pour les armes, étant donné que les joueurs pourront changer de set d'armes à la volée en utilisant certaines compétences
. L'une des nouveautés de l'arbre passif de Path of Exile 2 est qu'il sera possible de modifier votre arbre passif lorsque vous passez d'un set d'armes à l'autre afin de profiter de certains bonus de l'arbre. Par exemple, passer d'un build à une main à un build à deux mains. Parfait pour les joueurs qui aiment expérimenter.
Un endgame étendu et exigeant
Après avoir terminé la campagne, les joueurs accéderont à un endgame comprenant :
- Des zones variées dans différents biomes.
- Des boss redoutables et des rencontres uniques.
- Un système de crafting puissant.
L'endgame introduit également des arbres passifs spéciaux, qui augmentent les récompenses des cartes et modifient les mécaniques. Ces ajouts rendent les défis plus intéressants, mais aussi plus difficiles.
Mode Cruel et surprises à la clé
Une fois la campagne terminée, les joueurs débloqueront le mode Cruel, offrant une difficulté accrue avec des ennemis plus résistants et un butin de meilleure qualité. Attention, ce mode sera remplacé par des actes supplémentaires une fois la version complète disponible.
En bref, PoE 2 semble déjà bien complet et devrait ravir les joueurs, dès le 6 décembre, date de sortie de son accès anticipé sur Steam
.
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