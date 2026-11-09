Path of Exile 2 accueillera bien une deuxième classe pour sa 1.0

Grinding Gear Games a profité de l'ExileCon pour annoncer une excellente nouvelle aux fans de Path of Exile 2. Pour sa sortie complète prévue le 11 décembre, le jeu accueillera une deuxième classe, le Shadow (ou l'Ombre en Français), un maître de l'infiltration spécialisé dans les dagues et les pièges.

Le studio de développement a créé la surprise lors de la conférence d'ouverture de l'ExileCon, sauf pour celles et ceux qui avaient vu le clin d'œil lors d'un teaser il y a quelques semaines. Alors que la communauté attend avec impatience le lancement de la version 1.0 de Path of Exile 2 le 11 décembre prochain, les développeurs ont révélé que le Duelliste ne sera pas le seul à rejoindre le casting. L'Ombre fait une entrée remarquée avec un arsenal redoutable basé sur les dagues, les pièges et une toute nouvelle mécanique de furtivité.

L'Ombre et l'Infiltrateur rejoignent la bataille

L'arrivée de cette classe avait été subtilement suggérée par une bande-annonce cryptique, mais c'est désormais officiel. Les amateurs d'assassinats silencieux et de gameplay nerveux seront comblés. À sa sortie, l'Ombre proposera deux ascendances majeures. Les joueurs plus expérimentés, qui ont joué à Path of Exile, retrouveront avec plaisir l'Assassin, tandis que les curieux pourront se tourner vers une option totalement inédite : l'Infiltrateur.

Chaque classe de Path of Exile 2 disposera à terme d'au moins trois ascendances. Reste à savoir si la troisième option de l'Ombre sera le Saboteur, le Trickster, ou une création originale à l'image du Disciple de Varashta pour la Sorcière.

Un nouvel arsenal et des mécaniques de furtivité repensées

Comme le veut la tradition avec l'ajout de nouvelles classes dans cette suite, l'Ombre apporte son lot d'armes et de compétences. En parallèle des épées du Duelliste, la version 1.0 introduit officiellement les dagues, accompagnées de leurs propres gemmes de compétences et de soutien.

Nous devrions assister à une véritable explosion des archétypes de jeu, s'ajoutant à une diversité de builds déjà très riche dans Path of Exile 2.

La véritable révolution réside dans l'introduction de la mécanique de furtivité. Celle-ci empêche les monstres de vous détecter tant que vous n'êtes pas à proximité immédiate. Bien qu'elle possède un temps de recharge, ce dernier se réinitialise à chaque élimination. Les joueurs pourront ainsi enchaîner les assassinats rapides depuis les ombres avant de se replacer stratégiquement.

Des pièges mortels et des ombres manipulatrices

La furtivité entre en synergie directe avec les compétences de pièges de l'Ombre. Contrairement au premier opus où les pièges étaient simplement jetés aux pieds des ennemis en plein combat, ceux lancés depuis les ombres dans Path of Exile 2 ne se déclencheront que lorsque vous vous révélerez. Cette approche offre une véritable sensation d'embuscade. Huit types de pièges différents seront disponibles au lancement, interagissant les uns avec les autres de manière unique.

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Grinding Gear Games ne s'arrête pas là. En entrant en furtivité, l'Ombre laisse derrière elle une ombre qui aveugle les monstres et sert de distraction. Plus impressionnant encore, cette ombre copiera vos attaques de mêlée, doublant ainsi vos dégâts. Enfin, les joueurs devront gérer une nouvelle ressource appelée Ténèbres. Récoltée grâce à des compétences spécifiques, elle permet d'augmenter considérablement les dégâts infligés au moment de sortir de l'ombre. Avec deux nouveaux actes, une nouvelle ligue et des améliorations de fin de jeu et donc deux classes, cette version 1.0 s'annonce monumentale. Rendez-vous dans un mois, le 11 décembre.