Path of Exile 2 prépare une énorme surprise pour sa sortie officielle

À l'approche de la sortie de la version finale de Path of Exile 2, un nouveau teaser sème le doute. En suggérant l'arrivée surprise de la classe de l'Ombre, Grinding Gear Games enflamme les théories des joueurs avant les révélations très attendues de l'Exilecon.

Si cette nouvelle bande-annonce de Path of Exile 2 s'avère être une fausse piste, le studio Grinding Gear Games aura beaucoup de comptes à rendre à sa communauté. Le dernier teaser en date pour le lancement de la version finale du Diablo-like nous invite à devenir les ténèbres. Tous les indices pointent vers l'ajout d'une deuxième classe inédite et non-annoncée pour la sortie complète prévue en décembre. Cette courte vidéo a allumé un véritable brasier de spéculations au sein de la base de joueurs, à l'approche de la grande présentation du jeu lors de l'événement Exilecon. Les passionnés débattent déjà des autres mécaniques ou personnages qui pourraient être prêts pour le jour de la sortie.

Une ombre plane sur la version finale

Fin 2025, Jonathan Rogers, le directeur du jeu, avait précisé qu'il y avait de fortes chances que le lancement de la version finale n'inclue pas la totalité des douze classes prévues.

L'équipe se concentre avant tout sur une campagne achevée, un contenu de haut niveau robuste et un équilibrage agréable.

Le studio a toutefois déployé des ajouts tout au long de l'accès anticipé, et l'annonce du Duelliste ainsi que des épées pour la sortie finale devrait porter le nombre total de classes à neuf.

Il ne reste donc que trois classes du premier opus aux abonnés absents, à savoir le Maraudeur, le Templier et l'Ombre. C'est ici qu'intervient la dernière vidéo promotionnelle. Une voix grave y déclare que les Perandus savent que le destin peut basculer à un certain prix et qu'il faut prendre garde à ce qui se tapit dans notre ombre. Une dague, l'arme de prédilection de cette classe d'assassin, vient alors s'abattre sur une pièce d'or, libérant une épaisse fumée noire.

Le retour de mécaniques emblématiques

Il ne s'agit pas d'une confirmation officielle, bien entendu. Cependant, après un léger incident où une épée était apparue dans la vidéo de la mise à jour précédente sans que ce type d'arme ne soit finalement intégré, il est fort probable que les développeurs choisissent désormais leurs images avec une extrême prudence. Si la sortie de la version finale ne concrétise pas cette promesse explicite, il faudra mettre cela sur le compte d'une espièglerie cruelle de la part du studio. D'autant plus que la voix entendue semble être liée à la classe dans le premier épisode.

Donnez aux joueurs le moindre indice de nouveauté, et ils trouveront immédiatement le moyen de bâtir des théories complexes. Une suggestion populaire ces dernières semaines laisse entendre que la nouvelle ligue pourrait être une réinvention des braquages, où il faut s'infiltrer discrètement pour dérober un butin précieux avant de s'enfuir. Certains se demandent même si les quatre classes manquantes ne feront pas toutes leur apparition.











La version finale de Path of Exile 2 sera lancée le vendredi 11 décembre, marquant son passage d'un accès anticipé payant à un modèle gratuit. Si les créateurs ont encore de grands secrets en réserve, ils seront dévoilés la semaine prochaine lors de l'Exilecon, qui se tiendra en direct d'Auckland les 7 et 8 novembre.