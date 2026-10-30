Path of Exile 2 prépare une énorme surprise pour sa sortie officielle

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2026 à 17h11
À l'approche de la sortie de la version finale de Path of Exile 2, un nouveau teaser sème le doute. En suggérant l'arrivée surprise de la classe de l'Ombre, Grinding Gear Games enflamme les théories des joueurs avant les révélations très attendues de l'Exilecon.
Ajouter aux sources préférées
Path of Exile 2 prépare une énorme surprise pour sa sortie officielle

Si cette nouvelle bande-annonce de Path of Exile 2 s'avère être une fausse piste, le studio Grinding Gear Games aura beaucoup de comptes à rendre à sa communauté. Le dernier teaser en date pour le lancement de la version finale du Diablo-like nous invite à devenir les ténèbres. Tous les indices pointent vers l'ajout d'une deuxième classe inédite et non-annoncée pour la sortie complète prévue en décembre. Cette courte vidéo a allumé un véritable brasier de spéculations au sein de la base de joueurs, à l'approche de la grande présentation du jeu lors de l'événement Exilecon. Les passionnés débattent déjà des autres mécaniques ou personnages qui pourraient être prêts pour le jour de la sortie.

Une ombre plane sur la version finale

Fin 2025, Jonathan Rogers, le directeur du jeu, avait précisé qu'il y avait de fortes chances que le lancement de la version finale n'inclue pas la totalité des douze classes prévues.

L'équipe se concentre avant tout sur une campagne achevée, un contenu de haut niveau robuste et un équilibrage agréable.

Le studio a toutefois déployé des ajouts tout au long de l'accès anticipé, et l'annonce du Duelliste ainsi que des épées pour la sortie finale devrait porter le nombre total de classes à neuf.

À lire également

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?
Path of Exile 230 août 2026

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?

La version 1.0 de Path of Exile 2 promet de corriger un défaut majeur pointé par la communauté : le manque d'options au corps-à-corps. Avec l'arrivée de la classe Duellis…

Il ne reste donc que trois classes du premier opus aux abonnés absents, à savoir le Maraudeur, le Templier et l'Ombre. C'est ici qu'intervient la dernière vidéo promotionnelle. Une voix grave y déclare que les Perandus savent que le destin peut basculer à un certain prix et qu'il faut prendre garde à ce qui se tapit dans notre ombre. Une dague, l'arme de prédilection de cette classe d'assassin, vient alors s'abattre sur une pièce d'or, libérant une épaisse fumée noire.

Miniature vidéo

Le retour de mécaniques emblématiques

Il ne s'agit pas d'une confirmation officielle, bien entendu. Cependant, après un léger incident où une épée était apparue dans la vidéo de la mise à jour précédente sans que ce type d'arme ne soit finalement intégré, il est fort probable que les développeurs choisissent désormais leurs images avec une extrême prudence. Si la sortie de la version finale ne concrétise pas cette promesse explicite, il faudra mettre cela sur le compte d'une espièglerie cruelle de la part du studio. D'autant plus que la voix entendue semble être liée à la classe dans le premier épisode.

Donnez aux joueurs le moindre indice de nouveauté, et ils trouveront immédiatement le moyen de bâtir des théories complexes. Une suggestion populaire ces dernières semaines laisse entendre que la nouvelle ligue pourrait être une réinvention des braquages, où il faut s'infiltrer discrètement pour dérober un butin précieux avant de s'enfuir. Certains se demandent même si les quatre classes manquantes ne feront pas toutes leur apparition. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

La version finale de Path of Exile 2 sera lancée le vendredi 11 décembre, marquant son passage d'un accès anticipé payant à un modèle gratuit. Si les créateurs ont encore de grands secrets en réserve, ils seront dévoilés la semaine prochaine lors de l'Exilecon, qui se tiendra en direct d'Auckland les 7 et 8 novembre.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?
Path of Exile 2 30 août 2026

Pourquoi Path of Exile 2 a mis autant de temps pour intégrer les épées ?

La version 1.0 de Path of Exile 2 promet de corriger un défaut majeur pointé par la communauté : le manque d'options au corps-à-corps. Avec l'arrivée de la classe Duelliste et des épées, Grinding Gear Games compte bien redonner ses lettres de noblesse aux combats rapprochés.
Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails
Path of Exile 2 25 août 2026

Path of Exile 2 dévoile la date de sortie de sa 1.0, et quelques détails

L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de rôle et d'action. Path of Exile 2 passera enfin en version complète le 11 décembre. Au programme : un modèle entièrement gratuit, la conclusion de la campagne et l'arrivée très attendue du Duelliste armé de ses épées.
Le cauchemar des joueurs de Path of Exile 2 prend fin avec cette mise à jour salvatrice
Path of Exile 2 30 juillet 2026

Le cauchemar des joueurs de Path of Exile 2 prend fin avec cette mise à jour salvatrice

Depuis son lancement, Path of Exile 2 souffrait de gels frustrants et de plantages liés aux cartes graphiques NVIDIA. Après des mois de recherches acharnées et un bras de fer avec le constructeur, Grinding Gear Games déploie enfin le correctif tant attendu.
Path of Exile 2 bouleverse sa progression avec des objets uniques enfin accessibles plus tôt
Path of Exile 2 28 juin 2026

Path of Exile 2 bouleverse sa progression avec des objets uniques enfin accessibles plus tôt

Grinding Gear Games déploie la mise à jour 0.5.4 pour Path of Exile 2. Au programme, un nouvel arbre de compétences passives lié aux Expéditions, une refonte de l'accessibilité des objets uniques et des mécaniques de corruption inédites. Une évolution majeure avant une pause annoncée par les développeurs.
Path of Exile 2 simplifie enfin la gestion de ses builds
Path of Exile 2 25 juin 2026

Path of Exile 2 simplifie enfin la gestion de ses builds

L'interface de Path of Exile 2 s'enrichit d'une fonctionnalité majeure pour les amateurs d'optimisation. Grâce à un nouveau système d'abonnement en ligne, l'intégration des guides de progression devient automatique. Fini les manipulations de fichiers complexes, le titre de Grinding Gear Games franchit un cap décisif vers l'accessibilité.
Path of Exile 2 : À quelle heure sort la mise à jour Return of the Ancients ?
Path of Exile 2 29 mai 2026

Path of Exile 2 : À quelle heure sort la mise à jour Return of the Ancients ?

La prochaine grande mise à jour de Path of Exile 2, intitulée Return of the Ancients, arrive ce 29 mai. Très attendue par les fans, elle introduira notamment une nouvelle classe, et de nombreuses améliorations. Voici à quelle heure précise elle sera disponible.

commentaire (0)