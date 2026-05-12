Palworld : Une nouvelle marque déposée sème le doute chez les joueurs

Alors que Pocketpair travaille déjà sur plusieurs projets, le studio vient de déposer une nouvelle marque : Palworld Online. Mais que peut-il bien se cacher derrière ce nom aux allures de mode multijoueur en ligne ?

Même s'il a plus de 2 ans, Palworld est toujours disponible en accès anticipé. Le lancement de la version 1.0 se rapproche à grands pas et Pocketpair a déjà promis de grands changements pour cette sortie attendue. Mais il semble que quelque chose d'autre se prépare.

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En effet, le studio a entamé les démarches aux États-Unis et en Corée du Sud pour déposer une nouvelle marque en lien avec son titre phare. Mais celle-ci, baptisée « Palworld Online » soulève quelques questions.

Palworld Online, un potentiel nouveau jeu ou un mode multijoueur en ligne plus poussé ?

Pour celles et ceux qui n'ont pas joué à Palworld, il faut savoir que le titre permet déjà de jouer en ligne avec des amis. Deux options sont possibles : la création de groupes réunissant jusqu'à 4 joueurs ou le jeu sur un serveur dédié pouvant accueillir jusqu'à 32 joueurs simultanés. Cependant, la marque Palworld Online pourrait suggérer l'arrivée d'un mode multijoueur en ligne plus imposant, dans l'esprit d'un GTA Online.

D'autres pensent qu'il s'agit d'un nouveau jeu exclusivement pensé pour le jeu en ligne. Sachant que ce type de jeu est très populaire en Corée du Sud, un dépôt de marque au pays du matin calme semble valider cette hypothèse. Mais une troisième théorie est en train de circuler sur les forums et les réseaux sociaux.

Une simple distinction entre les versions console et la version mobile ?

Depuis son lancement, Palworld a connu quelques problèmes juridiques, notamment avec Nintendo. Mais comme toutes les marques, les produits ou les entreprises, elle doit déposer un nom pour pouvoir l'utiliser. Toutefois, un dépôt de marque peut aussi servir à distinguer deux produits proposant la même expérience mais sur des supports différents.

L'un des exemples les plus connus est Black Desert. Il existe Black Desert Online (adapté pour le jeu sur PC) et Black Desert Mobile sur les appareils iOS et Android. Vu que Pockerpair a révélé développer une version mobile de son jeu aux petits monstres, la marque déposée permettrait de séparer les deux titres, surtout à l'approche du lancement de la version 1.0.

À l'heure où ces lignes sont rédigées, Pocketpair n'a pas donné plus de précisions sur le projet Palworld Online. Mais il est probable que ce nom apparaisse à nouveau dans les prochains mois. Les joueurs pourront alors vérifier si l'une de ces 3 théories est vraie ou si le projet cache autre chose...