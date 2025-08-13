Palworld possède désormais sa propre contrefaçon sur le Nintendo eShop

À ses débuts, Palworld avait été accusé de plagier Pokémon. Mais aujourd'hui, le titre de Pocketpair est victime d'une comparaison similaire depuis le lancement d'un nouveau jeu sur le Nintendo eShop.
Pour profiter de la crédulité de certains utilisateurs ou surfer sur une tendance, des jeux aux noms douteux inspirés de licences populaires apparaissent de manière occasionnelle. Les derniers exemples en date incluent Grand Taking Ages VI
(une parodie de GTA 6 proposée sur le PlayStation Store) ou encore Light of Motiram, une copie presque conforme des jeux Horizon. Mais depuis le 12 août 2025, c'est Palworld qui est confronté à sa copie maléfique : Palland
.
Palland sur Nintendo Switch : un jeu qui copie le nom de Palworld, mais également son gameplay
Disponible depuis le 31 juillet 2025 exclusivement sur le Nintendo eShop
, Palland se présente comme un jeu où il faut « récolter des ressources, agrandir votre abri et faire face à des créatures sauvages qui peuvent être à la fois des menaces et de précieuses sources de pouvoir ».
Or, tous ces éléments ne sont pas sans rappeler le gameplay général de Palworld.
Comme le titre de Pocketpair, Palland propose des graphismes colorés, des personnages capables de se défendre en utilisant différentes armes et des créatures à l'apparence étrangement familière.
Dans les différentes captures d'écran visibles sur la page du jeu, il est possible de voir une sorte de mammouth qui ressemble à Mammorest, l'un des Pals que vous pouvez affronter.
Enfin, le nom du jeu est directement inspiré par Palworld
, reprenant le Pal du titre originel et remplaçant le mot « World » par « Land »
pour éviter les accusations de plagiat. Mais il n'est pas certain que cette copie passe entre les mailles du filet.
La copie de Palworld va-t-elle connaître le même sort que son aînée ?
À l'heure où ces lignes sont rédigées, ni Pocketpair ni Nintendo n'ont réagi à la publication de ce plagiat. Cependant, il est possible que la firme japonaise n'attaque pas le studio de Palland. En effet, le jeu ne reprend pas de mécaniques provenant de jeux Pokémon et utilisées dans Palworld,
comme l'utilisation de balles pour capturer les créatures ou le fait de devoir les affaiblir avant de les attraper. La balle est donc dans le camp de Pocketpair, mais le procès avec Nintendo occupe déjà suffisamment les équipes.
Proposé à 9,99 euros en temps normal, le curieux cousin de Palworld est actuellement en promotion à 3,99 euros. Si vous êtes curieux ou que vous souhaitez comparer Palland avec le jeu originel, ne tardez pas pour profiter de ce rabais. Pour les autres, rappelons que Palworld est disponible sur PS5, consoles Xbox Series et sur PC
et vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur :
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