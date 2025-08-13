Palworld possède désormais sa propre contrefaçon sur le Nintendo eShop

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 août 2025 à 12h51
À ses débuts, Palworld avait été accusé de plagier Pokémon. Mais aujourd'hui, le titre de Pocketpair est victime d'une comparaison similaire depuis le lancement d'un nouveau jeu sur le Nintendo eShop.
Palworld possède désormais sa propre contrefaçon sur le Nintendo eShop
Pour profiter de la crédulité de certains utilisateurs ou surfer sur une tendance, des jeux aux noms douteux inspirés de licences populaires apparaissent de manière occasionnelle. Les derniers exemples en date incluent Grand Taking Ages VI (une parodie de GTA 6 proposée sur le PlayStation Store) ou encore Light of Motiram, une copie presque conforme des jeux Horizon. Mais depuis le 12 août 2025, c'est Palworld qui est confronté à sa copie maléfique : Palland.

À lire également

Sony attaque Tencent pour avoir copié Horizon Zero Dawn avec Light of Motiram

Sony attaque Tencent pour avoir copié Horizon Zero Dawn avec Light of Motiram

Palland sur Nintendo Switch : un jeu qui copie le nom de Palworld, mais également son gameplay

Disponible depuis le 31 juillet 2025 exclusivement sur le Nintendo eShop, Palland se présente comme un jeu où il faut « récolter des ressources, agrandir votre abri et faire face à des créatures sauvages qui peuvent être à la fois des menaces et de précieuses sources de pouvoir ». Or, tous ces éléments ne sont pas sans rappeler le gameplay général de Palworld. 

palland-artwork
Comme le titre de Pocketpair, Palland propose des graphismes colorés, des personnages capables de se défendre en utilisant différentes armes et des créatures à l'apparence étrangement familière. Dans les différentes captures d'écran visibles sur la page du jeu, il est possible de voir une sorte de mammouth qui ressemble à Mammorest, l'un des Pals que vous pouvez affronter.

palland-gestion-ressources
Enfin, le nom du jeu est directement inspiré par Palworld, reprenant le Pal du titre originel et remplaçant le mot « World » par « Land » pour éviter les accusations de plagiat. Mais il n'est pas certain que cette copie passe entre les mailles du filet.

La copie de Palworld va-t-elle connaître le même sort que son aînée ?

À l'heure où ces lignes sont rédigées, ni Pocketpair ni Nintendo n'ont réagi à la publication de ce plagiat. Cependant, il est possible que la firme japonaise n'attaque pas le studio de Palland. En effet, le jeu ne reprend pas de mécaniques provenant de jeux Pokémon et utilisées dans Palworld, comme l'utilisation de balles pour capturer les créatures ou le fait de devoir les affaiblir avant de les attraper. La balle est donc dans le camp de Pocketpair, mais le procès avec Nintendo occupe déjà suffisamment les équipes.

palland-eshop
Proposé à 9,99 euros en temps normal, le curieux cousin de Palworld est actuellement en promotion à 3,99 euros. Si vous êtes curieux ou que vous souhaitez comparer Palland avec le jeu originel, ne tardez pas pour profiter de ce rabais. Pour les autres, rappelons que Palworld est disponible sur PS5, consoles Xbox Series et sur PC et vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur :
  • PC
    • Édition Standard → 28,99 € au lieu de 29 €, soit 0 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 23,49 € au lieu de 30 €, soit 22 % de réduction.
  • PS4 et PS5
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

5 offres sur des jeux de survie à ne pas rater durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam
Palworld 02 septembre 2026

5 offres sur des jeux de survie à ne pas rater durant le Festival Survie et Fabrication JcE de Steam

Plusieurs réductions sont actuellement proposées sur des jeux de survie dans le cadre du Festival Survie et Fabrication JcE de Steam. Voici 5 offres que vous ne voudriez pas manquer.
Un crossover entre Palworld et No Man's Sky semble se concrétiser
Palworld 21 août 2026

Un crossover entre Palworld et No Man's Sky semble se concrétiser

Les créateurs de Palworld et No Man's Sky multiplient les clins d'œil sur les réseaux sociaux. Entre paroles de chansons et appels du pied répétés, les deux studios attisent la curiosité des joueurs. Une collaboration entre ces deux univers vidéoludiques pourrait bien voir le jour très prochainement.
Palworld TCG : L'équipe annonce du restock pour contrer les scalpers et les prix exorbitants
Palworld 19 août 2026

Palworld TCG : L'équipe annonce du restock pour contrer les scalpers et les prix exorbitants

Face à une demande colossale et à la prolifération des revendeurs, le jeu de cartes Palworld est devenu introuvable. Les développeurs présentent leurs excuses et promettent l'arrivée imminente d'une deuxième édition pour contrer la spéculation et satisfaire les joueurs frustrés par ce lancement complexe.

commentaire (0)