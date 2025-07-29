Sony attaque Tencent pour avoir copié Horizon Zero Dawn avec Light of Motiram

Sony a pris des mesures judiciaires envers Tencent par rapport à Light of Motiram, dont la ressemblance avec la licence Horizon est plus que flagrante.
Annoncé de cela il y a un moment, Light of Motiram avait grandement fait parler de lui. D'ailleurs, cela est de nouveau le cas aujourd'hui car Sony vient de lancer des poursuites judiciaires contre Tencent, accusant l'éditeur chinois d'avoir développé un jeu jugé trop proche de sa célèbre franchise Horizon, soit Light of Motiram
.
Une ressemblance jugée excessive par Sony
En effet, selon Reuters, Sony décrit Light of Motiram comme une copie quasi parfaite d'Horizon Zero Dawn, le qualifiant même de « clone servile »
. Pour justifier cette accusation, la firme japonaise met en avant plusieurs aspects précis du jeu, notamment ses thèmes, son esthétique et des éléments précis de gameplay. D'ailleurs, dès son annonce, Light of Motiram avait suscité des réactions très critiques de la part du public et des analystes
. La ressemblance visuelle frappante entre les protagonistes féminines, toutes deux archères évoluant dans un monde post-apocalyptique, avait été relevée. En outre, certains designs des créatures mécaniques baptisées « Mechanimals » rappellent fortement les célèbres machines d'Horizon.
Un refus de collaboration à l'origine du conflit
La plainte de Sony révèle un détail intrigant : Tencent aurait initialement approché PlayStation en 2024 pour proposer une collaboration autour de la franchise Horizon, offre que Sony aurait immédiatement refusée
. L'apparition de Light of Motiram quelques mois seulement après ce refus semble avoir accentué le mécontentement du constructeur japonais, désormais déterminé à défendre sa licence phare, et par extension son patrimoine intellectuel. Reste à savoir comment cette affaire évoluera dans les prochains mois.
Rappelons, en guise de conclusion, que la licence Horizon compte deux opus à ce jour, à savoir Horizon: Zero Dawn et Horizon Forbidden West. Les deux titres sont à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation et sur PC.
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