GTA 6 : Cette parodie retirée du PlayStation Store fait à nouveau parler d'elle

Grand Taking Ages VI, parodie de GTA 6 insistant sur l'attente entourant la sortie du jeu, a quitté le PlayStation Store. Mais aujourd'hui, il est disponible sur une autre plateforme très populaire.
L'attente liée aux annonces et à la sortie de GTA 6
permet aux plus créatifs de s'exprimer de manière parfois inattendue. En décembre 2024, nous vous présentions ainsi une curieuse parodie du titre de Rockstar Games baptisée Grand Taking Ages VI
. S'il possède les mêmes initiales que son modèle, ce jeu était avant tout présenté comme une plaisanterie jouant sur le fait de toujours attendre le titre, prévu pour 2025.
Très rapidement, Sony a enlevé Grand Taking Ages VI de son catalogue, notamment car ce dernier utilisait des visuels trompeurs générés à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais le 21 janvier 2025, ce clone de GTA 6 a de nouveau fait parler de lui en débarquant sur Steam.
Valve convaincu par le projet Grand Taking Ages VI, parodie de GTA 6
Cependant, ses créateurs n'ont pas souhaité revivre le même scénario que lors du retrait du catalogue Sony. Violarte, développeur du projet, a effectué toute une série d'ajustements ainsi qu'une révision approfondie
en vue de proposer un vrai jeu qui intégrerait Steam. En plus de cette refonte, l'ajout au catalogue de Valve de Grand Taking Ages inclut de toutes nouvelles captures d'écran et une petite vidéo de présentation.
Pour pouvoir être proposé sur Steam, Grand Taking Ages a dû abandonner le VI présent dans son nom d'origine.
Il a également supprimé toutes les images ressemblant trop à l'esthétique de GTA 6. En revanche, l'IA est toujours présente et est utilisée pour créer du contenu visuel moins marqué.
Enfin, le titre possède une toute nouvelle description qui ne manquera pas de faire sourire plus d'un joueur : « Bientôt disponible depuis toujours ! Commencez votre aventure de développeur de jeux dans le garage de votre mère ! Affrontez des fans en colère, esquivez des journalistes impitoyables et perfectionnez l'art des délais "créatifs". Survivez avec des pizzas et des boissons énergisantes tout en construisant le studio de vos rêves dans... un garage un peu meilleur !
».
Vous l'aurez compris : il n'est pas ici question d'incarner un hors-la-loi, mais un jeune développeur de jeux vidéo
(même s'il semble possible de se battre à grands coups de poings). Grand Taking Ages devrait être disponible en juillet 2025, et vous le souhaitez, vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits
.
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