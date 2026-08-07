Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 août 2026 à 15h50
Depuis le lancement de la version 1.0, Palworld est un véritable succès chez les joueurs, mais la presse semble avoir totalement mis de côté cette sortie. Pour Bucky, cela n'est pas étonnant et ce pour une raison toute simple.
Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt

En regardant les chiffres partagés depuis les débuts de la version 1.0 de Palworld, il est impossible de nier le succès du titre. Entre les records de ventes et le pic de connexions simultanées avoisinant le million de joueurs, le titre de Pocket Pair est l'un des rois de cet été 2026. 

À lire également

Palworld à nouveau au sommet sur Steam avec le lancement de la version 1.0

Palworld à nouveau au sommet sur Steam avec le lancement de la version 1.0

Pourtant, malgré les 406 000 dompteurs en jeu à l'heure actuelle, peu de critiques de Palworld 1.0 ont été partagées. Si le calendrier estival a été marqué par les sorties de Halo: Campaign Evolved ou de Beast of ReincarnationPalworld reste peu évalué sur MetaCritic. Mais pourquoi un tel manque d'intérêt alors que le jeu est un succès ? 

Aucune clé envoyée à la presse avant le lancement de la version 1.0 de Palworld 

palworld-exploration

Cela n'a pas échappé aux joueurs, notamment à l'un d'entre eux qui a partagé une capture d'écran comparative sur son compte X. Il montre notamment que Palworld n'avait eu droit qu'à 13 reviews depuis les débuts de la version 1.0.

À titre de comparaison, les sorties majeures estivales dépassent les 50 tests et avis. Cela n'a pas manqué de faire réagir Bucky qui a répondu à l'internaute que « nous n'avons pas envoyé de clés de presse à l'avance ».

Nous ne nous préoccupions pas vraiment de l'accueil de la critique ; nous voulions que le contenu de la version 1.0 reste secret et préservé de tout spoiler jusqu'au lancement, alors… nous avons gardé tout cela très confidentiel !

Une mise à jour qui s'adresse « avant tout aux fans, et non à l'industrie »

palworld-rencontre

Bucky ajoute d'ailleurs que la version 1.0 de Palworld n'a pas vocation à plaire à l'industrie mais avant tout aux joueurs. Toutefois, il précise que « si nous avions suivi la voie plus traditionnelle en privilégiant l'accueil de la critique, nous aurions probablement envoyé des clés de presse un mois environ à l'avance ».

En parallèle, Buck a bien conscience que pour profiter pleinement de Palworld, il faut y consacrer de très nombreuses heures. Il n'en veut donc pas à la presse de ne pas dédier ce temps à la découverte de la version 1.0, d'autant que le titre est disponible en accès anticipé depuis plusieurs années. 

Pocket Pair apprend encore à maitriser les codes de l'industrie vidéoludique, notamment les contacts avec la presse. Mais Bucky est confiant et conclut en déclarant que « Peut-être essaierons-nous de jouer davantage le jeu de la presse et des médias à l'avenir, avec Palfarm ou un autre titre ».

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Palworld va être décliné en MMO, mais il y a un hic
Palworld 03 août 2026

Palworld va être décliné en MMO, mais il y a un hic

Le phénomène Palworld prépare une nouvelle aventure, dans une forme assez spéciale. Pocketpair et Garena viennent d'annoncer Palworld Online, un MMORPG exclusif aux supports mobiles prévu pour 2026. Au programme : monde ouvert sans temps de chargement, coopération inédite et une intrigue originale.
Palworld : À peine sorties, des cartes du TCG s'arrachent à des milliers de dollars
Palworld 31 juillet 2026

Palworld : À peine sorties, des cartes du TCG s'arrachent à des milliers de dollars

À peine lancé, le jeu de cartes à collectionner Palworld suscite déjà une frénésie incontrôlable. Alors que la première extension vient de sortir, certaines cartes rarissimes se revendent déjà à des prix astronomiques sur internet, rappelant les pires heures du marché Pokémon.
Palworld s'offre un impressionnant record de ventes grâce à ses joueurs PC
Palworld 22 juillet 2026

Palworld s'offre un impressionnant record de ventes grâce à ses joueurs PC

S'il était déjà très populaire en accès anticipé, Palworld confirme son succès depuis le lancement de sa version 1.0. Les chiffres de ventes sont tombés et ils ont de quoi donner le vertige.

commentaire (0)