Palworld 1.0 boudé par les critiques ? Bucky explique les raisons de ce désintérêt

Depuis le lancement de la version 1.0, Palworld est un véritable succès chez les joueurs, mais la presse semble avoir totalement mis de côté cette sortie. Pour Bucky, cela n'est pas étonnant et ce pour une raison toute simple.

En regardant les chiffres partagés depuis les débuts de la version 1.0 de Palworld, il est impossible de nier le succès du titre. Entre les records de ventes et le pic de connexions simultanées avoisinant le million de joueurs, le titre de Pocket Pair est l'un des rois de cet été 2026.

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Pourtant, malgré les 406 000 dompteurs en jeu à l'heure actuelle, peu de critiques de Palworld 1.0 ont été partagées. Si le calendrier estival a été marqué par les sorties de Halo: Campaign Evolved ou de Beast of Reincarnation, Palworld reste peu évalué sur MetaCritic. Mais pourquoi un tel manque d'intérêt alors que le jeu est un succès ?

Aucune clé envoyée à la presse avant le lancement de la version 1.0 de Palworld

Cela n'a pas échappé aux joueurs, notamment à l'un d'entre eux qui a partagé une capture d'écran comparative sur son compte X. Il montre notamment que Palworld n'avait eu droit qu'à 13 reviews depuis les débuts de la version 1.0.

À titre de comparaison, les sorties majeures estivales dépassent les 50 tests et avis. Cela n'a pas manqué de faire réagir Bucky qui a répondu à l'internaute que « nous n'avons pas envoyé de clés de presse à l'avance ».

Nous ne nous préoccupions pas vraiment de l'accueil de la critique ; nous voulions que le contenu de la version 1.0 reste secret et préservé de tout spoiler jusqu'au lancement, alors… nous avons gardé tout cela très confidentiel !

Une mise à jour qui s'adresse « avant tout aux fans, et non à l'industrie »

Bucky ajoute d'ailleurs que la version 1.0 de Palworld n'a pas vocation à plaire à l'industrie mais avant tout aux joueurs. Toutefois, il précise que « si nous avions suivi la voie plus traditionnelle en privilégiant l'accueil de la critique, nous aurions probablement envoyé des clés de presse un mois environ à l'avance ».

13 reviews for Palworld after a month

57 for Beast of Reincarnation after 2 days

51 for Halo.



Really shows where the loyalty lies.



I get that it's a long game, but ya'll are washed. pic.twitter.com/Z6B6AgHZjS — Legendary Drops (@ALegendaryDrops) August 7, 2026

En parallèle, Buck a bien conscience que pour profiter pleinement de Palworld, il faut y consacrer de très nombreuses heures. Il n'en veut donc pas à la presse de ne pas dédier ce temps à la découverte de la version 1.0, d'autant que le titre est disponible en accès anticipé depuis plusieurs années.

Pocket Pair apprend encore à maitriser les codes de l'industrie vidéoludique, notamment les contacts avec la presse. Mais Bucky est confiant et conclut en déclarant que « Peut-être essaierons-nous de jouer davantage le jeu de la presse et des médias à l'avenir, avec Palfarm ou un autre titre ».