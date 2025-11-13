Palworld Mobile : Une phase d'alpha fermée prévue juste avant les fêtes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 novembre 2025 à 14h55
Disponible sur PC et consoles de salon, Palworld prépare activement le lancement de sa version mobile. D'ailleurs, cette déclinaison du jeu vient bientôt passer en phase de test, mais seuls quelques privilégiés pourront en profiter.
Palworld Mobile : Une phase d'alpha fermée prévue juste avant les fêtes
Palworld Mobile est l'un des nombreux spin-off de Palworld actuellement en développement dans les locaux de Pocketpair. Annoncé en 2024, le titre devrait être lancé courant 2026 et est actuellement présenté au G-Star 2025, un grand salon organisé en Corée du Sud. 

À lire également

Palworld : La version mobile du jeu révélée très bientôt

Palworld : La version mobile du jeu révélée très bientôt

Profitant de l'événement, KRAFTON (l'éditeur du titre) a annoncé que Palworld Mobile franchirait une nouvelle étape avant la fin de l'année 2025. En effet, le titre sera accessible lors d'une alpha fermée et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes

Les premières images de Palworld Mobile présentées juste avant Noël 

palworld-mobile-ecran
Cette première phase de test sera accessible en décembre, sans date plus précise à l'heure où ces lignes sont rédigées. Palworld Mobile proposera toutes les caractéristiques de la version PC du jeu comme capturer des Pals, fabriquer des objets pour survivre dans ces terres hostiles, faire de la reproduction et combattre de nombreux ennemis en exploitant les talents de vos Pals.

Cependant, ce portage proposera un gameplay pensé pour le jeu mobile, le rendant ainsi plus simple à jouer et plus accessible. Quelques images ont d'ailleurs été partagées, montrant certains des éléments majeurs du jeu.

Une alpha fermée attendue, mais accessible uniquement dans certaines régions du monde 

palworld-mobile-2
Les inscriptions pour l'alpha fermée de Palworld Mobile viennent d'être lancées et sont accessibles jusqu'au 26 novembre 2025. Malheureusement, les joueurs européens ne peuvent pas en profiter. En effet, cette première phase de test est exclusivement réservée aux joueurs résidant au Japon et en Corée du Sud. Nous devrons donc nous contenter des images partagées par les joueurs au moins jusqu'au début de l'année 2026. 

Sachant que cette déclinaison mobile de Palworld est principalement destinée au marché asiatique, ce choix n'est pas surprenant. Néanmoins, un test européen ou occidental peut être envisagé en bêta avant le lancement officiel du jeu. Mais pour cela, il va falloir patienter et guetter les annonces officielles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Un crossover entre Palworld et No Man's Sky semble se concrétiser
Palworld 21 août 2026

Un crossover entre Palworld et No Man's Sky semble se concrétiser

Les créateurs de Palworld et No Man's Sky multiplient les clins d'œil sur les réseaux sociaux. Entre paroles de chansons et appels du pied répétés, les deux studios attisent la curiosité des joueurs. Une collaboration entre ces deux univers vidéoludiques pourrait bien voir le jour très prochainement.
Palworld TCG : L'équipe annonce du restock pour contrer les scalpers et les prix exorbitants
Palworld 19 août 2026

Palworld TCG : L'équipe annonce du restock pour contrer les scalpers et les prix exorbitants

Face à une demande colossale et à la prolifération des revendeurs, le jeu de cartes Palworld est devenu introuvable. Les développeurs présentent leurs excuses et promettent l'arrivée imminente d'une deuxième édition pour contrer la spéculation et satisfaire les joueurs frustrés par ce lancement complexe.
Palworld : Bucky tease déjà la version 1.1 tout en ajoutant une précision majeure
Palworld 17 août 2026

Palworld : Bucky tease déjà la version 1.1 tout en ajoutant une précision majeure

Cela fait plus d'un mois que la version 1.0 de Palworld est disponible, mais les équipes de Pocket Pair ne se reposent pas sur leurs lauriers. Bucky a d'ailleurs montré une preuve sur X.

commentaire (0)