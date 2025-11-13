Palworld Mobile : Une phase d'alpha fermée prévue juste avant les fêtes

Disponible sur PC et consoles de salon, Palworld prépare activement le lancement de sa version mobile. D'ailleurs, cette déclinaison du jeu vient bientôt passer en phase de test, mais seuls quelques privilégiés pourront en profiter.
Palworld Mobile
est l'un des nombreux spin-off de Palworld
actuellement en développement dans les locaux de Pocketpair. Annoncé en 2024, le titre devrait être lancé courant 2026 et est actuellement présenté au G-Star 2025
, un grand salon organisé en Corée du Sud.
Profitant de l'événement, KRAFTON (l'éditeur du titre) a annoncé que Palworld Mobile franchirait une nouvelle étape avant la fin de l'année 2025. En effet, le titre sera accessible lors d'une alpha fermée et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes
.
Les premières images de Palworld Mobile présentées juste avant Noël
Cette première phase de test sera accessible en décembre, sans date plus précise à l'heure où ces lignes sont rédigées. Palworld Mobile proposera toutes les caractéristiques de la version PC
du jeu comme capturer des Pals, fabriquer des objets pour survivre dans ces terres hostiles, faire de la reproduction et combattre de nombreux ennemis en exploitant les talents de vos Pals.
Cependant, ce portage proposera un gameplay pensé pour le jeu mobile,
le rendant ainsi plus simple à jouer et plus accessible. Quelques images ont d'ailleurs été partagées, montrant certains des éléments majeurs du jeu.
Une alpha fermée attendue, mais accessible uniquement dans certaines régions du monde
Les inscriptions pour l'alpha fermée de Palworld Mobile viennent d'être lancées et sont accessibles jusqu'au 26 novembre 2025. Malheureusement, les joueurs européens ne peuvent pas en profiter.
En effet, cette première phase de test est exclusivement réservée aux joueurs résidant au Japon et en Corée du Sud.
Nous devrons donc nous contenter des images partagées par les joueurs au moins jusqu'au début de l'année 2026.
Sachant que cette déclinaison mobile de Palworld est principalement destinée au marché asiatique, ce choix n'est pas surprenant. Néanmoins, un test européen ou occidental peut être envisagé en bêta avant le lancement officiel du jeu. Mais pour cela, il va falloir patienter et guetter les annonces officielles.
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