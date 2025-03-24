Palworld pourrait arriver sur Nintendo Switch 2, à une condition

La situation qui oppose Pocket Pair à Nintendo semble anéantir tout espoir de voir Palworld arriver sur les consoles Switch. Pourtant, un élément rendrait la sortie possible, et ce n'est pas celui auquel le public pense.
Les relations entre Nintendo et Pocket Pair sont compliquées depuis le lancement de Palword
. Accusé par la firme nippone d'avoir plagié Pokémon, John Buckley n'a partagé que peu d'informations à ce sujet. De nombreux joueurs supposent donc que les problèmes judiciaires font que le titre n'arrivera jamais sur la Nintendo Switch ou sur la Switch 2.
Invité à participer à la Game Developers Conference 2025, le directeur de la communication de Palworld a été interrogé par les journalistes d'IGN à ce sujet
. Cependant, l'absence de Palworld dans le catalogue Nintendo n'est pas forcément due aux différends juridiques.
Les performances techniques : un critère déterminant pour l'avenir de Palworld chez Nintendo
Lors de cet entretien, John Buckley a avoué que Pocket Pair était intéressé par l'idée de faire un portage de Palworld pour la Nintendo Switch, voire sur la Switch 2.
Toutefois, les performances techniques des deux consoles seraient le principal point bloquant. Pour la Nintendo Switch 2, Pocket Pair attend la présentation officielle du 2 avril pour connaître les caractéristiques de la console, car le studio ne les connaît pas. Le secret semble d'ailleurs bien gardé, car il a questionné plusieurs studios présents à la GDC, « mais tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils ne les avaient même pas vues
».
Quant à la Switch première du nom, le portage ne serait pas à l'ordre du jour. John Buckley a déclaré que « Si nous pouvions faire fonctionner le jeu sur la Switch, nous le ferions, mais Palworld est un jeu costaud »
. Néanmoins, l'espoir reste permis pour une version sur la nouvelle console de Nintendo, d'autant que le titre est déjà jouable sur le Steam Deck. « Si elle est suffisamment puissante, le portage vaut la peine d'être considéré à 100 %
. »
Mais une autre question se pose : si Pocket Pair peut développer un portage de Palworld, Nintendo acceptera-t-il de l'intégrer à la liste des jeux de la Nintendo Switch 2 ? Pour l'heure, le doute subsiste.
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