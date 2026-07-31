Palworld : À peine sorties, des cartes du TCG s'arrachent à des milliers de dollars

À peine lancé, le jeu de cartes à collectionner Palworld suscite déjà une frénésie incontrôlable. Alors que la première extension vient de sortir, certaines cartes rarissimes se revendent déjà à des prix astronomiques sur internet, rappelant les pires heures du marché Pokémon.

Le phénomène Palworld ne se limite plus aux écrans de nos ordinateurs et consoles. Le jeu de cartes à collectionner officiel, baptisé Dawn of Palpagos, vient tout juste de sortir ce 30 juillet 2026, et il affole déjà tous les compteurs de l'industrie. Si le succès commercial est indéniable auprès du grand public, un marché parallèle s'est mis en place avec une rapidité déconcertante, propulsant les prix de certaines pièces vers des sommets vertigineux.

Un lancement explosif et des prix délirants

Pocketpair avait annoncé cette toute première extension en janvier 2026, suscitant une immense attente chez les fans de la première heure. Les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes et confirment cet engouement : plus de 3,5 millions de paquets ont été écoulés rien que le jour de la sortie. Cependant, la véritable folie ne se trouve pas dans les boutiques officielles, mais bien sur les plateformes de revente en ligne.

Certaines cartes considérées comme très rares ont commencé à apparaître sur des sites d'enchères comme eBay bien avant que le public puisse officiellement mettre la main sur les fameux paquets. La carte la plus convoitée de cette première série, la Cattiva Gold Soul, a ainsi trouvé preneur pour la somme astronomique de 4 000 dollars. Fait particulièrement troublant pour la communauté, cette transaction historique a eu lieu trois jours avant la date de lancement officiel du jeu.

Le règne sans partage des revendeurs

Depuis la sortie officielle dans le monde entier, la tendance spéculative ne s'est absolument pas inversée. Plusieurs autres cartes ont allègrement dépassé la barre symbolique des 1 000 dollars. Un exemplaire très recherché de la carte Chillet Dragon Whisperer s'est par exemple vendu à 1 400 dollars à la veille du lancement, avant de voir sa cote se stabiliser autour des 1 100 dollars ce 31 juillet.

Il est primordial de noter que de nombreuses annonces affichent des prix encore plus extravagants sur internet, mais ce sont bien les transactions finalisées qui reflètent la réalité de ce marché naissant. Les simples joueurs et les collectionneurs passionnés se retrouvent donc face à un mur financier infranchissable, dressé par des revendeurs opportunistes qui dominent déjà l'intégralité des échanges.

Dans l'ombre encombrante de Pokémon

Depuis ses tout premiers débuts en jeu vidéo, Palworld a régulièrement fait l'objet de vives critiques pour ses nombreuses similitudes avec la célèbre franchise de monstres de poche de Nintendo. Aujourd'hui, cette comparaison systématique prend une tournure inattendue et surtout très peu flatteuse pour l'éditeur. En voyant les prix s'envoler de la sorte dès le premier jour, le jeu de cartes Palworld semble reproduire exactement les mêmes dérives que son aîné.

Ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile d'acheter légitimement des cartes Pokémon sans céder aux prix pratiqués par les spéculateurs.

C'est très exactement le scénario catastrophe que redoutent les amateurs de Palworld aujourd'hui. Si Pocketpair ne trouve pas rapidement des solutions concrètes pour endiguer ce phénomène de spéculation massive, la communauté risque d'être définitivement exclue de son propre jeu de cartes. Reste à voir si le studio saura tirer les leçons des erreurs de ses concurrents pour assainir un marché qui semble déjà totalement hors de contrôle, à peine vingt-quatre heures après sa naissance.

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