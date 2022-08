Overwatch ne proposera bientôt plus de loot boxes

Game on!



Shoot for a new high score with six remixed Legendary skins.



Overwatch Anniversary Remix: Vol. 3 is NOW LIVE! pic.twitter.com/jOyz1mgm5u — Overwatch (@PlayOverwatch) August 10, 2022

L'intégration de loot boxes dans un jeu a toujours fait débat au sein de la communauté des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, le titre de Blizzard,, en propose depuis plusieurs années maintenant. Or, c'est bientôt fini.En effet, comme indiqué dans un récent post sur le site officiel , Blizzard a décidé de ne. Ainsi, après cette date et tout au long du mois de septembre, les joueurs et les joueuses pourront seulement en obtenir en jouant. La boutique du jeu n'en proposera plus à la vente. Par ailleurs, avant le lancement d', toutes les loot boxes des joueurs seront automatiquement ouvertes.D'ailleurs, rappelons que la boutique du deuxième opus de la licence ne proposera pas de loot boxes. Blizzard a changé de stratégie et opte pour les Passes de combat , pour Overwatch 2. Finalement, remarquons qu' Overwatch disparaîtra et ne sera donc plus jouable, après la sortie officielle d'Overwatch 2, fixée au 4 octobre prochain.En attendant, les joueurs et les joueuses peuvent actuellement profiter de l'événement célébrant les six ans d'existence d'Overwatch, soit Anniversary Remix : volume 3 , qui a lieu jusqu'à la fin de ce mois-ci. C'est ainsi l'occasion de débloquer de nouveaux skins et gagner des récompenses hebdomadaires, entre autres.Pour rappel, la date de sortie d'Overwatch 2 est programmée pour le 4 octobre prochain.