Overwatch : Remix Anniversaire volume : 3, dates et détails de l'événement

Overwatch Anniversary Remix: Vol. 3 begins Aug 9.

Afin de célébrer les six ans d'existence d'Overwatch, Blizzard organise un événement, soit « Remix Anniversaire », se déclinant en plusieurs volumes. D'ailleurs, les joueurs ont déjà pu se délecter de deux parties et vont bientôt pouvoir découvrir le troisième volume. En effet, le studio a, récemment, donné de plus amples informations, à ce sujet, et a dévoilé la date de lancement de, à venir sur Overwatch.Remix Anniversaire Volume 3 d'Overwatch aura lieu dès, sur toutes les plateformes de jeu concernées. L'événement prendra fin lede cette année. D'après les heures de lancement des précédents volumes, Remix Anniversaire Volume 3 devrait être disponible aux alentours de 20h (heure française), ce 9 août, sur le titre.Côté contenu, les joueurs et les joueuses pourront débloquer différents skins, durant Remix Anniversaire volume 3. Notons que certaines tenues proposées ont été revisitées. D'ailleurs, grâce à un récent post sur le compte officiel Twitter et une courte vidéo, nous pouvons avoir un léger aperçu desdits skins. Par ailleurs, des mini-événements devraient, normalement, être de la partie. Il y a de fortes chances que de plus amples informations soient partagées, dans les prochaines heures, et ce avant le lancement de l'événement.. Si vous jouez sur la console Xbox One, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur Overwatch grâce à notre partenaire Instant Gaming :