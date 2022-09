Overwatch : Quand est-ce que les serveurs ferment ?

À quelle date les serveurs d'Overwatch ferment-ils ?

premier du nom est sorti au cours de l'année 2016 sur de nombreuses plateformes de jeu. Ainsi, cela fait plus de 6 ans que les joueurs et les joueuses peuvent profiter du titre, développé par Blizzard. Malheureusement, comme annoncé il y a peu de temps par le studio de développement en charge de la licence, Overwatch ne sera bientôt plus accessible car. Mais,C'est à partir du. Ainsi, comme vous l'aurez compris, après cette date, il ne sera plus possible de jouer au premier opus de la série de FPS de Blizzard. Une mauvaise nouvelle que nous avions notamment appris à la fin du mois de juin . En effet, à ce moment-là, le studio de développement avait répondu à plusieurs questions sur Reddit. À cette occasion, le directeur du titre avait alors déclaré : « Lorsqu'Overwatch 2 sera lancé le 4 octobre, il remplacera le service en direct actuel ». La date officielle de fermeture des serveurs a, quant à elle, été révélée ce mois-ci.Comme indiqué, deux jours avant la sortie officielle d'. Rappelons, donc, que le deuxième opus de la licence arrive le 4 octobre de cette année, notamment sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Contrairement à son aîné, Overwatch 2 est free-to-play. À son lancement officiel, le jeu proposera du PvP. Le PvE n'arrivera que plus tard. Selon les dernières informations connues, le titre proposera du cross-play et la fonctionnalité cross-progression. Finalement, remarquons qu'un compte Battle.net est obligatoire pour y jouer.