Overwatch 2 : Plus de détails sur les loot boxes, Passes de combat, personnages et plus encore

Lors de la présentation d', qui s'est déroulée le 16 juin dernier, les équipes de Blizzard ont donné plus de détails concernant le soft. Tout d'abord, dès le lancement officiel d'Overwatch 2, les joueurs et les joueuses pourront jouer Sojourn, la Reine des Junkers et un personnage encore non annoncé. Dearriveront à chaque nouvelle saison.Deuxièmement, nous avons appris qu'Overwatch 2 ne proposera pas de. En revanche, il sera possible de débloquer deou autres objets grâce aux Passes de combat et à la boutique du jeu. À ce sujet, les développeurs ont prévu d'ajouter, régulièrement des skins au jeu. D'ailleurs, sachez que tout ce que vous avez débloqué dans Overwatch 1 sera disponible dans Overwatch 2 grâce à la fonctionnalité dite « cross-progression », valable sur consoles et PC.Finalement, deseront introduites au fil des saisons sur Overwatch 2. Lors de la prochaine phase de bêta , prévue pour le 28 juin, les joueurs et les joueuses pourront s'affronter sur la carte Rio. La map Portugal arrivera au mois d'octobre. Évidemment, divers événements seront, également, régulièrement organisés.Pour rappel, Overwatch 2 est prévu pour le. Blizzard a déjà dévoilé la roadmap , pour la fin de l'année.