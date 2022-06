Quelle date de sortie pour Overwatch 2 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après de longues années d'attente, durant lesquels les nouvelles à propos d' Overwatch 2 ont été très minces, Blizzard est revenu en fanfare durant ce printemps. D'abord en organisant une première bêta, ensuite en partageanttout en donnant de précieuses informations sur le contenu. De fait, si vous êtes perdu, voici tous les détails à savoir concernant, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo switch.Blizzard a programmé. Cela se fera sur toutes les plateformes citées précédemment, en accès anticipé. Néanmoins, les joueurs n'auront pas accès à tout le contenu, puisque durant quelques mois, seule la partie PvP, et donc compétitive, sera disponible. Pour le PvE, il faudra patienter jusqu'en 2023.L'autre très bonne nouvelle est qu', étant donné qu'il arrive en free-to-play. Chaque personne pourra alors essayer le FPS, sans dépenser le moindre centime. Néanmoins, si vous souhaitez prouver votre amour pour la licence et soutenir Blizzard, des packs spéciaux, appelés Fondateurs, peuvent être achetés, offrant, entre autres, des skins, mais aussi un accès pour la bêta fermée de juin-juillet. En parlant de la bêta, nous vous expliquons comment y participer dans ce guide dédié Pour le reste, sachez que du contenu inédit sera proposé à la sortie, avec trois nouveaux Héros, comprenant notamment Sojourn et Reine des Junkers, mais aussi des cartes et, sans surprise, un passe de combat. Blizzard proposera du contenu en suivant un rythme saisonnier, lesquelles semblent durer deux mois.Rendez-vous dès le 4 octobre donc, pour découvrir, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo switch en free-to-play. Tous les possesseurs du premier épisode seront remerciés par Blizzard, puisqu'ils pourront obtenir, gratuitement, un pack Fondateur, à condition d'y jouer avant le 6 décembre.