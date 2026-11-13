Overwatch : Les vraies raisons du départ de Jeff Kaplan dévoilées des années plus tard

Ancien directeur d'Overwatch, Jeff Kaplan brise enfin le silence sur son départ de Blizzard en 2021. Entre conflits avec la direction, refus de rendre les héros payants et annonce prématurée d'Overwatch 2, le créateur dévoile les coulisses d'une fin de carrière marquée par de profondes désillusions.

Jeff Kaplan, figure emblématique de la création d'Overwatch, a récemment pris la parole lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube Gaming World Interviews. Il y détaille sans langue de bois les événements qui l'ont poussé à quitter Blizzard en 2021, après 19 ans de bons et loyaux services. Ses déclarations mettent en lumière une rupture nette avec la direction de l'entreprise à partir de l'année 2018, marquant le début d'un déclin pour le célèbre jeu de tir multijoueur.

Une perte de contrôle face aux décisions de la direction

Selon l'ancien directeur, la période 2016-2017 représente l'âge d'or du développement, une époque où il assumait pleinement chaque décision, bonne ou mauvaise. Cependant, la situation s'est drastiquement dégradée par la suite. Face aux critiques des joueurs concernant l'état du jeu après 2018, Jeff Kaplan se montre aujourd'hui solidaire de la communauté.

Après 2018, mon commentaire est plutôt : je suis totalement d'accord avec vous. En fait, j'ai pris la porte. Qu'avez-vous fait ? J'ai abandonné une carrière de 19 ans chez Blizzard pour dire : je pense que c'est des conneries.

Il évoque des conflits constants avec l'équipe dirigeante concernant la direction que devait prendre la franchise. L'un des points de friction majeurs fut l'annonce d'Overwatch 2 en 2019, une décision qu'il jugeait prématurée et stratégiquement désastreuse.

Je me disais « que faisons-nous ? Nous ne savons pas vraiment ce qu'est ce jeu. Nous ne connaissons pas le modèle économique. C'est une énorme erreur. » Et puis, c'était vraiment nul. Pourquoi ferions-nous cela en même temps que Diablo 4 ? Laissez Overwatch ou Diablo avoir son moment de gloire.









Le refus catégorique des héros payants

Ces tensions coïncident avec un changement de direction chez Blizzard. Bien que Jeff Kaplan ne cite personne directement, J. Allen Brack a pris la présidence en 2018, succédant à Mike Morhaime avec qui les relations étaient excellentes. La nouvelle direction cherchait à prouver que le studio était de retour au sommet, une approche que le créateur qualifie de totalement déconnectée de la réalité du développement.

Le point de non-retour a été atteint lorsque les cadres ont exigé la monétisation des nouveaux personnages.

Ils essayaient aussi de me faire vendre des héros. C'était une ligne que je n'étais pas prêt à franchir. C'était la directive la plus folle.

Cette vision a finalement été imposée lors du lancement d'Overwatch 2, où les nouveaux héros étaient bloqués derrière un passe de combat payant, créant un déséquilibre notable pour les joueurs gratuits. Face à la gronde de la communauté, Blizzard a fini par faire marche arrière, rendant aujourd'hui tous les héros accessibles immédiatement.

Un avenir plus serein pour la franchise

Aujourd'hui, Overwatch semble avoir retrouvé un certain équilibre, bien que le prix des éléments cosmétiques reste un sujet de discorde. La majorité des dirigeants avec lesquels Jeff Kaplan était en conflit ont quitté l'entreprise à la suite du scandale de 2021.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Activision Blizzard avait alors été poursuivi par l'État de Californie pour des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination, aboutissant à un accord de 54 millions de dollars en 2023. J. Allen Brack faisait partie des cadres ayant démissionné durant cette période tumultueuse, laissant espérer un environnement de travail assaini pour les équipes actuelles.

De son côté, Jeff Kaplan a totalement tourné la page et travaille sur son propre jeu, The Legend of California, une expérience de survie multijoueur à la sauce Red Dead Redemption 2, sans date de sortie pour le moment.