Overwatch annonce son 54e héros Doctrine, la refonte de Sombra et de nouveaux contenus à la BlizzCon 2026

La BlizzCon 2026 a été l'occasion pour Blizzard de dévoiler plusieurs nouveautés majeures pour Overwatch. Au programme, un nouveau héros de soutien baptisé Doctrine, une refonte particulièrement importante de Sombra, une nouvelle carte et la suite de l'histoire autour de la Griffe.

Doctrine devient le 54e héros d'Overwatch

La principale annonce, accompagnée d'un trailer de présentation, concerne l'arrivée de Doctrine, le 54e héros d'Overwatch. De son vrai nom Tamuka Yeukai, ce personnage originaire du Zimbabwe rejoint la catégorie des soutiens et apporte avec lui une véritable esthétique de vampire à l'univers du jeu.

Doctrine manipule la force vitale de ses adversaires grâce à son sceptre, ses infusions et ses drones prenant la forme de chauves-souris. Son gameplay repose ainsi en partie sur cette capacité à drainer la vie de ses ennemis pour renforcer son propre rôle de soutien. Son arrivée est prévue avec le lancement de la saison 5, le 6 octobre 2026.

Le nouveau héros est également présenté comme un ami de Doomfist, qui intervient justement pour lui venir en aide dans le trailer. Une relation qui devrait avoir son importance dans la suite de l'histoire, alors que les événements autour de la Griffe continuent de se développer.

Sombra passe du rôle de DPS à celui de soutien

Blizzard profite également de cette nouvelle saison pour revoir en profondeur plusieurs héros. L'équipe souligne d'ailleurs, avec humour, qu'il s'agit d'un énième remaniement pour chacun, mais que ces dernier pour objectif de permettre aux personnages de continuer à évoluer et de conserver leur place face à l'arrivée de nouveaux héros ou de nouvelles capacités.

En ce sens, le changement le plus important concerne Sombra, qui abandonne son rôle de DPS pour devenir un personnage de soutien. Cette nouvelle orientation s'accompagne d'une refonte importante de ses capacités et devrait donc modifier sensiblement sa façon d'être jouée.

Enfin, Chopper bénéficie lui aussi d'une refonte complète de son kit afin de le rendre plus polyvalent et de mieux répondre à son positionnement de Tank.

Notez que les nouveautés annoncées étaient jouables directement à la BlizzCon. Vous pourrez donc prochainement retrouver notre avis sur Doctrine ainsi que sur les modifications apportées à Sombra et Chopper.

Une nouvelle carte avec Observatoire – Grimsvötn

La saison 5 introduira également Observatoire – Grimsvötn, une nouvelle carte située en Islande. Ce complexe isolé servira de décor aux prochains événements de l'histoire d'Overwatch.











Cette nouvelle destination accompagne notamment la conclusion du Règne de la Griffe, le premier arc narratif développé sur une année complète dans le jeu. La saison 5 viendra ainsi refermer cette partie de l'histoire, tandis que la saison 6 commencera à poser les bases de ce qui attend les joueurs en 2027.

Overwatch poursuit son évolution à la BlizzCon

La BlizzCon 2026 aura également réservé une place importante à l'aspect compétitif d'Overwatch, avec les phases finales de la Coupe du monde d'Overwatch. Blizzard a également proposé plusieurs rendez-vous sur scène, notamment des prestations de YOASOBI et un concert de clôture assuré par LE SSERAFIM, qui a d'ailleurs terminé le show avec son dernier morceau consacré à la relation entre D.Mon et D.Va.

La collaboration avec LE SSERAFIM se poursuit d'ailleurs avec l'arrivée de nouveaux contenus cosmétiques en jeu pour plusieurs héros.

Après les nombreux changements opérés au fil des années entre Overwatch et Overwatch 2, sans oublier l'abandon du PvE qui avait pourtant été largement mis en avant lors de l'annonce de la suite, Blizzard semble aujourd'hui avoir trouvé une nouvelle direction pour son hero shooter.

Entre l'arrivée de Doctrine, le changement de rôle de Sombra, la refonte de Chopper et l'introduction d'une nouvelle carte, la saison 5 s'annonce particulièrement chargée. Reste maintenant à voir si ces évolutions permettront à Overwatch de continuer à se renouveler tout en conservant ce qui fait son identité.