Le créateur d'Overwatch dévoile son nouveau jeu de survie multijoueur, à la sauce Red Dead Redemption 2

Cinq ans après son départ de Blizzard, Jeff Kaplan signe son grand retour. Le créateur emblématique d'Overwatch dévoile The Legend of California, un ambitieux jeu de survie multijoueur mêlant l'atmosphère de Red Dead Redemption 2 aux mécaniques de Rust, prévu prochainement en accès anticipé.
Cinq années de silence ont suffi à Jeff Kaplan pour repenser son approche du jeu vidéo
. L'ancien directeur d'Overwatch
et vétéran de World of Warcraft
revient sur le devant de la scène avec un projet surprenant. Fini les univers de science-fiction et de fantasy colorés, le développeur américain présente The Legend of California, le tout premier titre de son nouveau studio nommé Kintsugiyama
. Édité par Dreamhaven, la société fondée par l'ancien président de Blizzard Michael Morhaime, ce jeu de tir et de survie multijoueur s'annonce comme un croisement audacieux entre Red Dead Redemption 2 et Rust
.
Une relecture mythique de la ruée vers l'or
L'action de The Legend of California prend place au dix-neuvième siècle, sur une version fictive et insulaire de la Californie en pleine ruée vers l'or. Les joueurs, en solitaire ou en groupe, devront explorer des terres sauvages pour récolter des ressources et bâtir leur propre ranch, en y ajoutant des écuries ou encore des mines. Lors de son passage dans le podcast de Lex Fridman
, Jeff Kaplan a détaillé une approche structurelle très singulière. La carte du monde conservera la forme globale de la Californie avec ses lieux emblématiques
, mais chaque serveur proposera une configuration unique.
Certains points d'intérêt majeurs, comme une immense forteresse inspirée d'Alcatraz, se déplaceront selon les parties. Il n'y aura pas de système de niveaux traditionnel, mais des zones de difficulté variables qui changeront elles aussi d'un serveur à l'autre. Visuellement, le titre s'éloigne radicalement des productions Blizzard pour embrasser des graphismes ultra-réalistes
. La direction artistique puise son inspiration dans les toiles d'Albert Bierstadt, célèbre peintre paysagiste du dix-neuvième siècle, offrant une gestion de la lumière et une ambiance musicale au service d'un monde que le studio veut saisissant
.
S'affranchir du passé pour innover
Avec une équipe de trente-quatre développeurs, dont Tim Ford, un autre ancien de Blizzard, Kintsugiyama souhaite imposer sa propre identité
. Pour Jeff Kaplan, il est hors de question de s'enfermer dans les cases habituelles des jeux de survie ou de copier ses succès passés. « Je ne veux pas plagier Blizzard et faire un pseudo-jeu Blizzard
», explique-t-il.
Cette volonté d'indépendance se traduit aussi par un rythme de développement plus sain, loin de la pression corporatiste qui a pu faire dérailler Overwatch 2
. Le studio privilégie une approche itérative, en intégrant les retours de la communauté très tôt dans le processus créatif.
Une alpha prévue pour ce mois-ci
Si aucune date de sortie définitive n'a été communiquée
, les joueurs n'auront pas à patienter bien longtemps avant de fouler ces terres sauvages. Une première version alpha publique est prévue dans le courant du mois de mars, tandis que The Legend of California sortira en accès anticipé en 2026
. En attendant, sa page Steam
est d'ores et déjà en ligne, permettant aux curieux de s'inscrire pour les prochains tests et d'ajouter cette intrigante épopée californienne à leur liste de souhaits.
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