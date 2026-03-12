Le créateur d'Overwatch dévoile son nouveau jeu de survie multijoueur, à la sauce Red Dead Redemption 2

The Legend of California : Le nouveau jeu de Jeff Kaplan en dit un peu plus sur son monde

Jeff Kaplan a dévoilé de nouveaux détails sur The Legend of California. Ce jeu de survie en monde ouvert plongera les joueurs dans la ruée vers l'or de 1849. Entre serveurs impitoyables et ambitions de développement à long terme, voici ce qu'il faut retenir de cette aventure très attendue.