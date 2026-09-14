Overwatch : Comment obtenir un skin Mythique gratuitement grâce à la BlizzCon 2026 ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 14 septembre 2026 à 12h17
À l'occasion de la BlizzCon 2026, Blizzard permet aux joueurs d'obtenir gratuitement un bundle de skin Mythique dans Overwatch. Voici comment récupérer votre récompense et jusqu'à quand en profiter.
Overwatch : Comment obtenir un skin Mythique gratuitement grâce à la BlizzCon 2026 ?

À l'occasion de la BlizzCon 2026, Blizzard réserve une récompense spéciale aux joueurs d'Overwatch 2. Il est en effet possible d'obtenir gratuitement un bundle de skin Mythique, à condition de réaliser une action très simple en jeu.

Comment obtenir gratuitement un skin Mythique dans Overwatch ?

Pour récupérer cette récompense, il suffit de jouer une partie d'Overwatch après la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2026. Une fois cette condition remplie, les joueurs obtiennent un Bon Mythique, qui peut ensuite être utilisé dans la boutique dédiée.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ce bon permet de choisir un bundle Mythique complet éligible parmi les saisons 1 à 14. Il ne s'agit donc pas d'un skin imposé par Blizzard puisque chacun peut sélectionner la récompense qui l'intéresse parmi les différents modèles disponibles.

À lire également

Overwatch annonce son 54e héros Doctrine, la refonte de Sombra et de nouveaux contenus à la BlizzCon 2026

Overwatch annonce son 54e héros Doctrine, la refonte de Sombra et de nouveaux contenus à la BlizzCon 2026

Que contient le bundle Mythique gratuit ?

Le bundle choisi avec le Bon Mythique comprend le skin Mythique de base ainsi que tous ses niveaux de personnalisation standards. Les Aspects ne sont toutefois pas inclus dans la récompense.

Les joueurs qui possèdent déjà le niveau de base de tous les skins Mythiques éligibles ne pourront évidemment pas sélectionner un nouveau modèle. Dans ce cas, Blizzard prévoit une compensation de 50 Prismes Mythiques.

Une récompense disponible pendant une durée limitée

overwatch2-skins-mythiques

Le Bon Mythique peut être obtenu depuis le 12 septembre 2026, après la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon. Il faudra toutefois penser à l'utiliser avant le 5 octobre 2026, date à laquelle la période de récupération prendra fin.

Cette récompense constitue donc une bonne occasion de récupérer gratuitement un ancien skin Mythique d'Overwatch, notamment pour les joueurs qui auraient manqué certaines saisons passées. Il suffit simplement de lancer une partie après la cérémonie d'ouverture pour obtenir le bon et profiter ensuite de la boutique Mythique.

Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Overwatch en 2026, est-ce enfin le bon moment pour reprendre le jeu ?
Overwatch 2 05 septembre 2026

Overwatch en 2026, est-ce enfin le bon moment pour reprendre le jeu ?

Après plusieurs années d'absence, Overwatch a bien changé. De nouveaux héros, des mécaniques inédites, le retour du 6v6 et une quantité de contenu qui s'est considérablement étoffée ont progressivement transformé l'expérience. Mais après une transition compliquée vers Overwatch 2, Blizzard semble aujourd'hui avoir retrouvé une direction plus claire. Alors, est-ce vraiment le bon moment pour revenir ?
Overwatch x Le Sserafim : Une illustration donne un aperçu des nouveaux skins proposés
Overwatch 2 01 septembre 2026

Overwatch x Le Sserafim : Une illustration donne un aperçu des nouveaux skins proposés

Dans quelques jours, la troisième collaboration entre le groupe Le Sserafim et Overwatch débarquera en jeu. Grâce à une illustration partagée sur X, les joueurs ont désormais une idée des personnages et des surprises prévues.
Overwatch confirme une nouvelle collaboration avec LE SSERAFIM
Overwatch 2 11 août 2026

Overwatch confirme une nouvelle collaboration avec LE SSERAFIM

Dans le cadre des événements de la saison 4 « L'Héroïsme de Busan » d'Overwatch, Blizzard a annoncé sa troisième collaboration avec le groupe de K-Pop avec, en point d'orgue, une surprise de taille.

commentaire (0)