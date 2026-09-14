Overwatch : Comment obtenir un skin Mythique gratuitement grâce à la BlizzCon 2026 ?

À l'occasion de la BlizzCon 2026, Blizzard permet aux joueurs d'obtenir gratuitement un bundle de skin Mythique dans Overwatch. Voici comment récupérer votre récompense et jusqu'à quand en profiter.

À l'occasion de la BlizzCon 2026, Blizzard réserve une récompense spéciale aux joueurs d'Overwatch 2. Il est en effet possible d'obtenir gratuitement un bundle de skin Mythique, à condition de réaliser une action très simple en jeu.

Comment obtenir gratuitement un skin Mythique dans Overwatch ?

Pour récupérer cette récompense, il suffit de jouer une partie d'Overwatch après la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2026. Une fois cette condition remplie, les joueurs obtiennent un Bon Mythique, qui peut ensuite être utilisé dans la boutique dédiée.









Ce bon permet de choisir un bundle Mythique complet éligible parmi les saisons 1 à 14. Il ne s'agit donc pas d'un skin imposé par Blizzard puisque chacun peut sélectionner la récompense qui l'intéresse parmi les différents modèles disponibles.

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Que contient le bundle Mythique gratuit ?

Le bundle choisi avec le Bon Mythique comprend le skin Mythique de base ainsi que tous ses niveaux de personnalisation standards. Les Aspects ne sont toutefois pas inclus dans la récompense.

Les joueurs qui possèdent déjà le niveau de base de tous les skins Mythiques éligibles ne pourront évidemment pas sélectionner un nouveau modèle. Dans ce cas, Blizzard prévoit une compensation de 50 Prismes Mythiques.

Une récompense disponible pendant une durée limitée

Le Bon Mythique peut être obtenu depuis le 12 septembre 2026, après la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon. Il faudra toutefois penser à l'utiliser avant le 5 octobre 2026, date à laquelle la période de récupération prendra fin.

Cette récompense constitue donc une bonne occasion de récupérer gratuitement un ancien skin Mythique d'Overwatch, notamment pour les joueurs qui auraient manqué certaines saisons passées. Il suffit simplement de lancer une partie après la cérémonie d'ouverture pour obtenir le bon et profiter ensuite de la boutique Mythique.